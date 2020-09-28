Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Joaquin Phoenix baba oldu
Joaquin Phoenix baba oldu
Oyuncu çift Joaquin Phoenix ve Rooney Mara'nın ilk bebeği doğdu. Çift, çocuklarına, Phoenix'in yıllar önce trajik şekilde hayatını kaybeden ağabeyinin adını verdi.
Yaşam 28 Eylül 2020 - 13:44

Joker filminin yıldızı, Oscar’lı oyuncu Joaquin Phoenix (45)  ile oyuncu nişanlısı Rooney Mara’nın (35) ilk çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bir erkek bebeği olduğu öğrenildi.

Çift, bebeklerine, Phoenix'in 1993 yılında, henüz 23 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybeden ağabeyi River’ın adını verdi.

YÖNETMEN AÇIKLADI

Doğum haberini ve bebeğin adını, yönetmen Victor Kossakovsky, 2020 Zürih Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiği söyleşi esnasında Phoenix'in neden bir süredir sinemadan uzak olduğu sorusunu yanıtlarken verdi.

İLGİLİ HABERAbisinin ölümü hakkında konuştu
İLGİLİ HABERJoker, Joaquin Phoenix'in psikolojisini bozmuş
Son güncelleme: 13:52 - 28.09.2020