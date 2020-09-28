Joaquin Phoenix baba oldu

Joker filminin yıldızı, Oscar’lı oyuncu Joaquin Phoenix (45) ile oyuncu nişanlısı Rooney Mara’nın (35) ilk çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bir erkek bebeği olduğu öğrenildi.

Çift, bebeklerine, Phoenix'in 1993 yılında, henüz 23 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybeden ağabeyi River’ın adını verdi.

YÖNETMEN AÇIKLADI

Doğum haberini ve bebeğin adını, yönetmen Victor Kossakovsky, 2020 Zürih Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiği söyleşi esnasında Phoenix'in neden bir süredir sinemadan uzak olduğu sorusunu yanıtlarken verdi.