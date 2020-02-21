Joaquin Phoenix yeni doğum yapan inek ve yavrusunu mezbahadan kurtardı

Ödül törenlerine damga vuran konuşmalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, mezbahadan yeni doğum yapmış bir inek ve yavrusunu kurtardı. Oscar ödüllerinden hemen sonra gerçekleşen bu olayın videosunu izleyenler Phoenix ne söylüyorsa, onu yapıyor yorumlarında bulundu.

Çevre ve hayvanlara karşı duyarlılığıyla ön plana çıkan başarılı oyuncu Joaquin Phoenix, 92. Oscar Ödül törenlerinde hayvan hakları ve veganlık konusunda önemli bir konuşmaya imza atmıştı.

Törenin ertesi günü ise Phoenix, ABD’de hayvanları koruma kuruluşu olan Farm Sanctuary ile birlikte bir mezbahadan, yeni doğum yapmış bir anne ineği ve yavrusunu kurtarma şansı buldu.

Los Angeles’taki mezbahaya giden Phoenix’in, mezbahanın CEO’su Anthony Di Maria ile konuşmaları dikkat çekti. Bu görüşme ve kurtarma projesinin planlanmış bir şey olmadığı da videonun en başında belirtiliyor.

Phoenix hayvanların acı çekmeden kesildiğini savunan Di Maria’ya, “Bir hayvanın acıya nasıl tepki verdiğini duyabilmem veya görmem için bilime ihtiyacım yok” dedi.

Di Maria ise savunmasını, “Burada bir hayvan 60 saniye içinde can veriyor. Bu hasatın en insancıl yöntemi” şeklinde yaptı. Phoenix, hayvanların ölümünü “Hasat” şeklinde tanımlayan Di Maria’yı ısrarla “Cinayet” diye düzeltmesi dikkat çekti.

Mezbahane sahibi Di Maria, tur sırasında kendisine her fırsatta cinayet işlediğini hatırlatan Phoenix’e, “Seni anladığım gibi, senin de beni anlaman gerek” dedi.

En sonunda Anthony Di Maria, ünlü oyuncu ve Farm Sanctuary yetkililerinin anne inek Liberty ve yavrusu Indigo’yu mezbahaneden götürmesine izin verdi.

Phoenix bu deneyiminin ardından, “Bir mezbahada böyle bir arkadaşlık kurabileceğimi hiç düşünmezdim ama Anthony ile tanışıp, buna kalbimi açınca farklılıklarımıza rağmen birçok ortak noktamız olduğunu fark ettim” dedi.

Farm Sanctuary çiftliğine getirilen anne ve yavrusunun keyifli halleri görenleri duygulandırdı.

Baskıcı sistemlerle acı çeken hayvanların özgürlüğü için savaşmaya devam edeceğini belirten Phoenix, Oscar konuşmasında veganlığı şu sözlerle yüceltmişti:

* Bir ineği yapay olarak döllemeyi kendimize hak görüyoruz. Ve o inek doğum yaptığında bebeği ızdırap içinde ağlasa bile annesinden uzaklaştırıp, aslında yavrusunun olan sütü kahvemize, mısır gevreğimize koyuyoruz.

Phoenix uzun süredir hayvan hakları için mücadele ediyor. Geçen haziran ayında nişanlısı Rooney Mara ile birlikte Hollywood’da düzenlenen Hayvan Hakları gösterisine katılmıştı.