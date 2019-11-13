John Legend 2019’un yaşayan en seksi erkeği seçildi

People Dergisi, her yıl dünyanın en seksi erkeğini seçiyor. Daha önceki yıllarda Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hemsworth gibi isimleri bu unvana layık gören dergi, bu yıl ise ünlü şarkıcı John Legend’i ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ seçti.

2019’un seksi erkeği seçilmekten dolayı gururlu olduğunu söyleyen Legend, bir yandan da esprili bir şekilde derginin doğru karar verip vermediğini sorguladı ve “İşte şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek” dedi.

John Legend sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile de “Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba'yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil” diye yorum yaptı.

Asıl adı John Roger Stephens olan 41 yaşındaki sanatçının seksi erkek seçilmesi sosyal medyaya da damgasını vurdu. Bir çok kişi ünlü şarkıcıyı tebrik ederken, bazıları da “En seksi’ değil ‘En kötü’ seçim” gibi yorumlarda bulundu.

