John Lennon’ın katili 40 yıl sonra Yoko Ono’dan özür diledi

John Lennon'ı 8 Aralık 1980'de kendi evinin önünde öldüren Mark Chapman, Lennon'ın eşi müzisyen ve sanatçı Yoko Ono'dan özür diledi. Onbirinci kez şartlı tahliye talebinde bulunan Chapman, "Çok bencilce bir hareketti. Şöhret olmak istiyordum. Ono'ya verdiğim acı için özür dilerim" dedi.

8 Aralık 1980’de Yoko Ono’nun da bulunduğu sırada evinin önünde Lennon’a dört kez ateş ederek öldüren Chapman 11’inci kez şartlı tahliye talebinde bulundu.

Talebinin reddedildiği duruşmada Lennon’ı şöhret için öldürdüğünü belirten Chapman masum birine karşı böyle bir suç işlediğini için üzgün olduğunu ifade etti.

65 yaşındaki hükümlü eylemini “aşağılık” diye tanımlayarak şunları söyledi: “Cinayeti aklımdan çıkaramıyorum. Son derece bencil bir eylemdi. Yoko Ono'ya çektirdiğim acı için özür diliyorum.”

Müzik grubu The Beatles üyesi Lennon’ın çok ünlü olduğunu söyleyen Chapman cinayetin karakteriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtip müzisyeni bir ikon olarak tanımladı.

“TÜM DÜNYADA YIKIMA NEDEN OLDU”

New York Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, Chapman'ın tahliye talebini reddederken yönetim kurulunun açıklamasında “Şiddet eyleminiz, sadece ailede değil, eski grup üyelerinde değil, dünyada da yıkıma neden oldu” denildi.