John Stamos ve Nick Jonas sevgilerini ilginç bir şekilde ifade etti

1990’lara damga vuran Bizim Ev dizisinin yakışıklı amcası John Stamos ve son dönemin öne çıkan isimlerinden, Jonas Brothers grubu üyesi Nick Jonas, Instagram’da birbirlerini trolledi…

Nasıl mı? Konuyu şöyle özetleyelim. John Stamos tam bir Jonas Brothers hayranı. Öyle ki ünlü oyuncunun gardırobunda Jonas Brothers baskılı pek çok tişörtü bulunuyor. Hatta Ekim 2018’de düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri’nde grubun fotoğrafının olduğu baskılı bir tişörtle kırmızı halıda boy gösterdi…

Aradan 5 ay geçti… 26 yaşındaki ünlü şarkıcı New York sokaklarında John Stamos baskılı bir tişörtle görüntülendi… Aynı gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Bu senin hareketin” yazarak oyuncuya büyük bir jest yapmış oldu…

Tabii 55 yaşındaki Stamos boş durmadı… Nick’in fotoğrafını yastığa bastırdı ve hemen o da Instagram’da bir paylaşım yaptı. ‘Dün gece çılgın bir rüya gördüm’ yazan Stamos’a cevap gecikmedi…

Dün, Nick Jonas işi bir kadema daha arşa çıkardı ve tüm paylaşımların üstünde olduğu bir battaniye ile karşımıza çıktı. Battaniyeye sarılı ve huzurlu bir şekilde uyurken fotoğrafını paylaşan Jonas, “Bu gece sucker’ın 1 numara olduğunu bilerek uyuyacağım” yazdı… Bakalım John Stamos bundan sonra bir hamlede bulunacak mı?