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John Stamos ve Nick Jonas sevgilerini ilginç bir şekilde ifade etti
John Stamos ve Nick Jonas sevgilerini ilginç bir şekilde ifade etti
Ünlü oyuncu John Stamos ve genç şarkıcı Nick Jones, Instagram'da birbirini trolledi, ortaya eğlenceli paylaşımlar çıktı...
Hale Ceylan BARLAS
Yaşam 13 Mart 2019 - 14:09

1990’lara damga vuran Bizim Ev dizisinin yakışıklı amcası John Stamos ve son dönemin öne çıkan isimlerinden, Jonas Brothers grubu üyesi Nick Jonas, Instagram’da birbirlerini trolledi…

John Stamos 1990’lara damga vuran Full House yani ülkemizdeki gösterim adıyla Bizim Ev dizisiyle hayatımıza girdi…

Nasıl mı? Konuyu şöyle özetleyelim. John Stamos tam bir Jonas Brothers hayranı. Öyle ki ünlü oyuncunun gardırobunda Jonas Brothers baskılı pek çok tişörtü bulunuyor. Hatta Ekim 2018’de düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri’nde grubun fotoğrafının olduğu baskılı bir tişörtle kırmızı halıda boy gösterdi…

John Stamos

Aradan 5 ay geçti… 26 yaşındaki ünlü şarkıcı New York sokaklarında John Stamos baskılı bir tişörtle görüntülendi… Aynı gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Bu senin hareketin” yazarak oyuncuya büyük bir jest yapmış oldu…

Nick Jonas

Tabii 55 yaşındaki Stamos boş durmadı… Nick’in fotoğrafını yastığa bastırdı ve hemen o da Instagram’da bir paylaşım yaptı. ‘Dün gece çılgın bir rüya gördüm’ yazan Stamos’a cevap gecikmedi…

Stamos’un yastıklı paylaşımı büyük ses getirmişti.

Dün, Nick Jonas işi bir kadema daha arşa çıkardı ve tüm paylaşımların üstünde olduğu bir battaniye ile karşımıza çıktı. Battaniyeye sarılı ve huzurlu bir şekilde uyurken fotoğrafını paylaşan Jonas, “Bu gece sucker’ın 1 numara olduğunu bilerek uyuyacağım” yazdı… Bakalım John Stamos bundan sonra bir hamlede bulunacak mı?

Nick Jonas, John Stamos’a böyle karşılık verdi.

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