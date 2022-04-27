Johnny Depp-Amber Heard davasında şok gelişme… Polis açıkladı: Şiddet mağduru diyemem

Hollywood, ünlü oyuncular Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davayı konuşmaya devam ediyor. Dün duruşmada, ikili arasında yaşanan bir kavga sonrasında ihbar üzerine eve giden bir polis memurunun ifadesine başvuruldu.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem “Hollywood’un gözde çifti” olarak lanse edilen Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava daha da karmaşık bir hale gelmeye başladı…

2015 ile 2017 yılları arasında evli kalan Depp ve Heard şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılmış fakat taraflar birbirini suçlayarak itibar zedeleme davası açmıştı.

Depp, Heard’e 50 milyon dolarlık itibar zedeleme davası açarken 35 yaşındaki Heard de esas mağdurun kendisini olduğunu söyleyerek 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Virginia eyaletinde devam eden dava uluslararası medyanın gündemini meşgul ederken dün görülen davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Çiftin Los Angeles’taki çatı katı dairesinde yaşanan bir kavga sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru Melissa Saenz, önceden kaydedilmiş bir video ile mahkeme salonunda açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2016’da olay yerine giden ve çiftin “son büyük kavgası” olarak bilinen olay ile ilgili konuşan Saenz, “Ben Amber Heard’ü bir aile içi şiddet kurbanı olarak tanımlayamam” dedi. Saenz, Heard’ün vücudunda herhangi bir yara olmadığına da dikkat çekerken, “Olay yerinde herhangi bir kanıt, kırılmış cam parçaları ya da hasar görmüş ev eşyaları görmedim” dedi. Polis memuru, Heard’ün yüzündeki kızarıklığın ağlamadan kaynaklandığını söyledi.