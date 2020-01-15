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Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix, abisinin ölümü hakkında konuştu
Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix, abisinin ölümü hakkında konuştu
Joker filmindeki performansıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, katıldığı bir programda, genç yaşta hayatını kaybeden abisi hakkında konuştu: "Yaptığım her filmde bir şekilde River ile bağ kurduğumu hissediyorum."
Yaşam 15 Ocak 2020 - 07:12

Dünyaca ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, Anderson Cooper’ın 60 Minutes adlı programına konuk oldu. Aile hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Phoenix, 1990’lı yıllarda Hollywood’da boy gösteren kardeşi River Phoenix’in ölümü hakkında konuştu.

Reuters

Abisinin 1993 yılında genç yaşta ölümünün hem kendisini hem aileyi derinden etkilediğini anlatan yıldız isim “Yaptığım her filmde bir şekilde River ile bağ kurduğumu hissediyorum” diye konuştu. Phoenix’in abisi River, 1993 yılıda henüz 23 yaşındayken aşırı doz uyuşturucu nedeniyle bir bar çıkışı hayatını yitirmişti.

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