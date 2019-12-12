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Jordyn Woods yalan makinesine bağlandı ve Tristan Thompson ile ilgili soruya cevap verdi
Jordyn Woods yalan makinesine bağlandı ve Tristan Thompson ile ilgili soruya cevap verdi
Bir zamanlar Kylie Jenner'ın en yakın dostu olan Jordyn Woods, Khloe Kardashia'nın sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte olduğu iddiasıyla aile tarafından dışlanmıştı. Jordyn her ne kadar birlikteliği inkar etse de, kimse inanmamıştı. Woods yalan makinesine bağlandı ve herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı...
Yaşam 12 Aralık 2019 - 11:49

Yaklaşık bir yıl önce Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods’un, Khloe Kardashian’ın sevgilisi ve çocuğunun babası Tristan Thompson ile birikte olduğu iddiası gündeme gelmişti.
Kylie ile birlikte yaşayan Jordyn, iddialardan sonra Kardashian ve Jenner aileleri tarafından dışlandı. Hatta Kylie ile birlikte aynı evde kalan Jordyn, evi terk etti. Aradan geçen bu süre zarfında pek çok kez açıklama yapan Woods, Tristan ile yatmadığına kimseyi ikna edemedi. O da çareyi yalan makinesine bağlanmakta buldu.

Red Table Talk programında yakında yayınlanacak olan bölümde, Jordyn’in yalan makinesine bağlandığı o anlar yayınlanacak. Yayınlanan fragmanda Woods’a, “Tristan ile hiç cinsel ilişkiye girdin mi sorusu yöneltiliyor.

Jordyn ‘Hayır’ diyor. İki saat süren bir süreçten sonra makine Jordyn’in yalan söylemediğini ortaya çıkarıyor. Bakalım bu cevaptan sonra aile ile arasını tekrar düzeltebilecek mi?