Judo antrenörü gelin, düğünde damadı yerden yere vurdu

Denizli'de her ikisi de judo antrenörü olan Talha Enes Arıoğlu ile Ümran Şahbal'ın nikâh töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gelin Ümran Şahbal, 'Evet' demeden önce kendisi gibi siyah kuşak sahibi Talha Enes Arıoğlu'nu gösteri maçında yere serdi.

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Denizli Büyükşehir Belediyespor’un judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu birlikteliklerini nikâh masasına taşıdı.

Judo sporunu tanıtmak için salona gelinlik ve damatlığın üzerine judo kıyafetlerini giyerek giren Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, nikâh öncesi gösteri maçı yaptı.

Ümran Şahbal, nikâh töreninde, ‘Evet’ demeden önce yaptıkları gösteri maçında yine siyah kuşak sahibi eşi Talha Enes Arıoğlu’nu minderde yerden yere vurdu.

Çiftin gösteri maçı törene katılanlar tarafından alkışlandı.

Gösteri maçının ardından çift ‘Evet’ diyerek, hayatlarını birleştirdi.

Milli Judo Antrenörü Talha Enes Arıoğlu, “Eşim Ümran ile uzun süredir birlikteyiz. Birlikte birçok gösterilere katıldık. Yani burada yaptığımız gösteriye alışkınız. Değerli misafirlerimize mesleğimiz olan judoyu tanıtmak için küçük bir gösteri sunduk” dedi.

“GELİNLİKLE BİRAZ ZORLANDIM AMA GÜZELDİ”

Ümran Şahbal ise “İkimiz de aynı sporu yaptığımız için uzun süredir böyle bir şeyi planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama yine de güzel oldu” diye konuştu. (DHA)

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