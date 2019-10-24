Justin Bieber, doğa fotoğrafçısı Burak Doğansoysal’ın fotoğrafını paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bugün 120 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram’da, doğa fotoğrafçısı, gezgin ve kuş gözlemcisi Burak Doğansoysal’a ait bir fotoğraf paylaştı.

Yüzünün yarısında kan olan bir çita fotoğrafı paylaşıp Nature is Metal adlı bir hesapta gördüğünü yazıp, Doğansoysal’ı etiketleyen Bieberin paylaşımı bir buçuk milyondan fazla beğeni, 20 bin yorum aldı.

Doğa fotoğrafçısı ise sabah paylaşımı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini açıkladı. “Çok şaşkınım. Sabah uyanıp telefonu elime aldığımda binlerce (abartmıyorum) mesajla karşılaştım. Başta Türkiye'dekiler olmak üzere “Belieber” arkadaşlarım #justinbieber’ın fotoğrafımı paylaştığı haberini iletmişler” diyen fotoğrafçı espiri yapmayı da ihmal etmedi. Burak Doğansoysal “Takipçi sayım da hızla artıyor. 100k olunca bir Justin Bieber şarkısı çalıp söylerim artık. Çünkü #belieber olmanın yaşı olmaz arkadaşlar” dedi.

Justin Bieber’ın paylaşımından sonra Türkiye’deki pek çok kullanıcı da ‘As bayrakları’ diyerek çeşitli paylaşımlarda bulundu…