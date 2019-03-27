Justin Bieber ‘Sen Selenayı seviyorsun’ diyen hayranına ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir hayranının, yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı “Hailey’ye aşık değilsin! Onunla sadece Selena Gomez’e geri dönmek için evlendin. Ayrıca Hailey Shawn Mendes gibi insanlarla yatıyor ve o ırkçı biri” sözlerine adeta delirdi ve uzun bir cevap yazdı. İşte o satırlar…

“Sen olgun değilsin, senin karıma ve bana laf attığın bir hesaba sahip olman absürt… Neden bütün hayatımı eski sevgilimi geri almak için biri ile evliliğe adım atayım? Buna inanan kaba veya 10 yaş ve altındadır. Çünkü mantıklı bir insan bu şekilde konuşmaz ve düşünmez. Gerçekten kendinden utanmalısın” dedi ve Selena Gomez ile ilgili de bir açıklama yaptı…

“Ben Selenayı sevdim ve seviyorum. Onun kalbimde ayrı bir yeri var. Ama karıma delicesine aşığım ve o hayatımda bana olan en iyi şey. Gününü nefretle geçirmen senin hakkında bir çok şey düşündürüyor. Eğer benim dikkatimi çekmek için yaptığın saçma bir komploysa bu, yanılıyorsun. Böyle şeyleri söyleyen çok insan gördüm ve böyle mesajlara bir daha asla cevap vermeyeceğim. Çünkü buna enerjimi harcamak istemiyorum.”

Justin mesajını bitirirken de, “Bu, hasta ruhlu insanlara bir cevaptır” yazdı: “Eşim Hailey’ye ‘O her zaman Selena’ya dönecek’ ya da ‘Selena onun için senden daha iyi’ gibi itici mesajlar atan, olgun olmayan hasta ruhlu insanlara bir cevaptır. Hayatım hakkında ve bana neyin iyi geldiğinden hiçbir fikrin yok. Hailey benim gelinim. Eğer bunu beğenmiyor ve desteklemiyorsan, bu beni desteklemediğin, bir hayranım olmadığın ve iyi bir insan olmadığın anlamına gelir. Eğer ailenle büyümüş olsaydın, onlar sana “Söyleyecek iyi bir şeyin yoksa söyleme” derlerdi…”

