Justin Timberlake ve Jessica Biel evlerini 35 milyon dolara satışa çıkardılar

Justin Timberlake ve Jessica Biel çifti küçük bir kasabada yaşama kararlarını Los Angeles'taki malikanelerini satışa sunarak pekiştirdiler. US Magazine'in haberine göre; ev 35 milyon dolara satışa sunuldu.

Sozcu.com.tr

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Çift, Nashville Tennessee yakınlarında 3,550 metrekarelik bir eve ve 126 dönümlük bir arsaya sahip. Ayrıca evleri için 2015 yılında 4 milyon dolar harcadılar.

Yakın zamanda 13,530 metrekarelik ana ev, Estee Stanley tarafından rustik ve modern bir estetikle yenilendi. Realtor.com’a göre, bir zamanlar Errol Flynn arazisinin bir parçası olan 10.22 dönümlük arazide açık oturma odası, aydınlatılmış tenis kortu, çayır, orman ve sebze bahçeleri var.

Çiftin, ayrıca New York City’de bir çatı katına sahipler ve corona virüsü karantinası sırasında da Montana’da vakit geçirdiler.

Justin Timberlake son dönemlerde özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı, 2019 yılında Alisha Wainwright ile el ele görüntülenmiş ve ardından da eşini aldattığı için pişman olduğunu açıklamıştı.

Timberlake, geçtiğimiz aylarda; ayrıca seneler önce Super Bowl’da Janet Jackson’ın göğüsünü ortaya çıkaran hareketi ve Britney Spears ile ilişkisinde yaptıkları için de özür diledi.

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