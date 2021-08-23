Kabaran elektrik faturalarına köylülerden çözüm: Ayda 10 bin TL kârdalar

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Bozon köyünde sulama kooperatifi üyelerinin kurduğu güneş panelleri ile ayda 10 bin TL'lik tasarruf sağlanıyor.

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Yılın 300 günü güneş alan Mersin’de elektrik üreten güneş panellerinin kullanımı, tarımsal sulama için de yaygınlaşmaya başladı.

Mezitli ilçesine bağlı Bozon Mahallesi’nde sulama kooperatifi üyeleri, bin 500 dönüm arazinin sulanması için güneş panelleri kurdu.

Mezitli-Bozon Sulama Kooperatifi Başkanı Seyfettin Duman, paneller sayesinde günlük 300 kilovat enerji üretilerek 40 beygirlik su motorunun çalıştırıldığını bildirdi.

“İKİ YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR”

Başkan Seyfettin Duman, ayda 38 bin TL gelen faturaların 27 bine düştüğünü söyledi.

25 yıl ömrü olan panellerin iki yılda kendisini amorti ettiğinin bilgisini veren Duman, “Paneller geçen yıl kuruldu. Burada yıl içerisinde 6 ay tarımsal sulama yapılmakta. Tarımsal sulamanın enerjisi tamamen elektrikten karşılanıyor. Bunun aylık maliyetlerini düşürmek için böyle bir işe giriştik. Paneller günlük 300 kilovata yakın elektrik üreterek 40 beygirlik su motorunu çalıştırıyor. Sistem bize aylık 10 bin TL’nin üzerinde fayda sağlıyor. Elektrik faturası geçen ay 28 bin TL geldi. Paneller olmasaydı 38 bin gelecekti. Kendisi iki yılda amorti edebilen bir sistem, kullanım ömrü en az 25 yıl. Havanın soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor, sadece güneş ışınlarının geldiği açıya bağlı olarak üretim yapıyor” dedi. (DHA)