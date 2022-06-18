Kaçak avcılar 11 gergedanı öldürdü

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, ülkedeki Etosha Milli Parkı'nda haziran ayında 11 siyah gergedanın yasa dışı şekilde avlandığını söyledi.

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Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, bakanlık ve güvenlik güçlerinin yaban hayatın korunmasına dair çalışmaları ve güvenlik güçlerinin devriye, güvenlik ve istihbarat toplamayı içeren müdahaleleri artıracağını ifade etti.

Muyunda’nın verdiği bilgiye göre gözaltına alınan kimse olmazken soruşturmalarsa sürüyor.

Sözcü, bu yıl şimdiye kadar toplamda 22 gergedanın yasa dışı şekilde avlandığı bilgisini de verdi.

Namibya, dünyadaki siyah gergedan nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yaparken, bunların çoğunluğu da Etosha Milli Parkı’nda bulunuyor. Park aynı zamanda kamusal alanda hayatta kalmayı başaran en büyük siyah gergedan nüfusuna da sahip.

(Fotoğraflar: Depo Photos)