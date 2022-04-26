Kaçak avcılık engellendi, dağ keçisinin sayısı arttı

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 100'e yakın dağ keçisi, sürü halinde görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle dağ keçisini sayısında artış yaşandığını söyledi.

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Türkiye’de yaban hayatı zenginliğinin en fazla olduğu illerden Tunceli’de koruma altındaki hayvanların sayıları son yıllarda artış gösterdi.

Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin popülasyonu da arttı.

İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİLER

100’e yakın erkek dağ keçisi, karların eridiği zirvelerden inerken DKMP ekiplerinin objektifine takıldı.

DKMP yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle yaban keçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve dağ keçilerini ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülediklerini belirtti.

115 KİŞİYE 777 BİN 77 LİRA CEZA KESİLDİ

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yapılan kontrollerde 115 kişi hakkında idari işlem yaptı. Bu kişilere 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ suçundan toplam 777 bin 77 lira ceza uygulandı. (DHA)

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