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Kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına uymayan 8 kişiye 15 bin lira ceza uygulandı.

Güncellenme: 10:39, 08/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edremit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot, Çelebibağ ve Alparslan Karakol, Muradiye, Edremit ve Erciş Jandarma Karakol komutanlıkları, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile polis ekipleri Çelebibağ, Bendimahi Çayı ve Akköprü Deresi’nde denetimler yaptı.

Yasağın başladığı 15 Nisan’dan bu yana yapılan denetimler sonucu, kaçak avlanan 2 ton ölü, 500 kilo canlı balık ile toplam uzunluğu 2 bin 700 metre olan 36 adet manyat, uzatma ve serpme ağ ile diğer malzemeler ele geçirildi.

Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Kaçak balık avlayan 8 kişiye de Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 15 bin lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

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