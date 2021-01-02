Kadıköy Barajı’nın doluluk oranı yüzde 8’e düştü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Kadıköy Barajı’ndaki su seviyesinin kuraklık nedeniyle yüzde 8’e düştüğünü ve yağış olmadığı takdirde mevcut suyun 2 ay sonra tükeneceğini söyledi.

Helvacıoğlu, beraberinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Meclis Üyesi Nehir Gergin ve ilgili birim amirleriyle birlikte Kadıköy Barajı’nda incelemede bulundu.

Mustafa Helvacıoğlu, kuraklığın da corona virüsü gibi hem Türkiye hem de dünya çapında bir sorun haline geldiğini belirterek, “Corona vakaları düşerken, Trakya’da, ülkemizde ve dünyada su sorunları başladı. Kadıköy Barajı, Keşan’ın su ihtiyacını karşılıyor. Barajın doluluk oranı yüzde 8'e düştü. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli içme suyu ulaştırmamız için gece gündüz çalışıyoruz. Yararlı su stratejileri geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

“EN BÜYÜK ÖNLEM TASARRUF”

Suyun alternatifi olmadığını belirten Helvacıoğlu, vatandaşlara tasarruf yapmaları için uyardı, “Akan suyunuzun, duş alırken, diş fırçalarken, yemek yaparken, araba yıkarken, bahçe sularken ne kadar kıymetli olduğunu hepiniz bilmelisiniz. Tasarruf bu noktada çok önemli. Büyük önlemlerden biri de tasarruftur” diye konuştu.

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran da 56 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Kadıköy Barajı’nda 4 milyon metreküp su kaldığını dile getirerek, acil eylem planları üzerine çalıştıklarını kaydetti. (DHA)

