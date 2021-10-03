Kadıköy Bostanları’na ilk tohumlar atıldı

Kadıköy’de sağlıklı ve temiz gıda üretimine teşvik ve erişim kolaylığı sağlamak için hayata geçirilen Kadıköy Bostanları projesinde ilk tohumlar toprakla buluştu.

Özlem GÜVEMLİ

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Kadıköy Belediyesi'nin Moda ve Fenerbahçe'de pilot uygulama olarak hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları'na ilk ekim yapıldı. Kent kültürü içinde kırsal yaşantının mümkün olabileceği ve mahallelilerin toprağa dokunarak sağlıklı gıdaya ulaşabileceğini gösteren projede atalık tohumlar toprağa atıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu projeyi nasıl doğduğunu ve hedefini şöyle anlattı:

“Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilik yapıyoruz. Birçok çocuk domatesin ağaçta yetiştiğini düşünüyor, birçok çocuk çileğin nasıl yetiştiğini görmüyor, bilmiyor. Çünkü öyle ortamları hiç göremediler. Bizim öncelikli amaçlarımızdan biri de gerçekle çocuklarımızı bir araya getirmek. Domates, biber nerede yetişir, turp nedir, nasıl oluşur? Bunları gösterebilmek için bu bostanları organize ettik. Ayrıca yaşanan salgın ve iklim krizinin etkilerini de en yıkıcı haliyle yaşadığımız bugünlerde, dayanışma ve temiz gıdaya ulaşım da bir o kadar önemli hale geldi. Kadıköy Belediyesi olarak, komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, istediğimiz doğal gıdayı atalık tohumlarla yetiştirmenin yanı sıra, topluluk olarak yardımlaşma ve paylaşma gibi sosyal değerlerin de öne çıkmasını hedefliyoruz.

Bahar döneminde Rasimpaşa ve Koşuyolu Bostanları da komşularımızın kullanımına açılacak.” Online kayıtla 6 ay süreyle ücretsiz yer edinen mahalleliler, kendilerine tahsis edilen 4,5 metrekarelik bostanlarda ekim, dikim yaparak kendi ürünlerini yetiştirecek ve hasadını yapacak.

Bostanlarda eğitici filmler gösterilecek

Bostanlarda bahçe tasarımı, balkon ve arka bahçe tarımı, permakültür gibi eğitimler ve sürdürülebilir film ve belgesel gösterimleri de olacak. Belediye, bostan kültürünün yaygınlaşması için hayata geçirdiği projeyi Kadıköy'ün bütün mahallelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yürüteceği projede bostanlardan daha çok kişinin yararlanması için 6 aylık periyotlarda online kayıtlar açılacak.