Kadıköy Çevre Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin çağrısı ile doğaya emek veren 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin bir araya geleceği Kadıköy Çevre Festivali 31 Mayıs’ta başlıyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 4 gün boyunca devam edecek festivalin bu yılki ana teması ‘Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik’ olacak.

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Kadıköy Belediyesi, doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali'nde bir araya getiriyor. Katılımcı kurumların stantlarının yer alacağı festivalin programı katılımcılarla birlikte oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl ilk kez ‘Kentte Ekolojik Yaşam’ ana teması ile düzenlenen festivalin bu yılki teması ise ‘Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik’.

‘DOĞAYLA UYUM HALİNDE YAŞAMALIYIZ’

Festivale ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız Çevre Festivali ilgi gördü. Çok sayıda söyleşi ve atölye yapıldı. Herkes buradan kendi adına dersler çıkardı bir şeyler öğrendi. Bu yıl özellikle Marmara Denizi'ni konuşmak istedik. Balık çeşitliliği her geçen yıl azalıyor. Oysa doğayla uyum halinde yaşamalıyız. Çevre Festivali'nde yapılacak tartışmaların, atölyelerin tüm katılımcıların hayatına etki yaratacağına inanıyorum. Doğayla uyum içinde yaşama kültürünü tartışma olanağı bulacağımız festivale herkesi bekliyoruz” dedi.

DOĞAYA DAİR SÖZÜ OLAN HERKES DAVETLİ

Festivalin açılışı 31 Mayıs Perşembe günü 11.00'de Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda yapılacak. Yediden yetmişe her yaştan katılımcıya açık olan festivalde söyleşiden atölyeye, yarışmadan konsere pek çok etkinlik düzenlenecek. Okulların da davetli olduğu festival, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun açılış konuşmasını takiben Çocuk Sanat Merkezi'nin gösterisiyle başlayacak. Gösterinin ardından H2O Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Ardından Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı'nın çocukları olası afetlere karşı bilinçlendirmek için hazırlayıp oynadığı ‘Bir Afet Masalı’ oyunu sergilenecek.

Festivalin ikinci günü Kısa Film Kolektifi'nin film gösterimi yapılırken Limon Ekimi, Tohum Topu Atölyesi, İleri Dönüşüm Atölyesi gibi pek çok atölye yapılacak. İki alanda söyleşilerin olacağı festivale Zeliha Sunal ‘Ambalaj Atıkları Çöp Değildir’, Şafak Pavey ‘Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikaları’ başlıklarıyla konuk olacak.

‘KANAL İSTANBUL’ DA TARTIŞILACAK

2 Haziran Cumartesi günü Kadıköy Çevre Festivali'nin en hareketli olduğu günlerden biri olacak. Prof. Dr. Haluk Gerçek, Dr. Duygu Erten, Gila Benmayor, Esat Temimhan'ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Kadıköy'ün Dönüşümünde Yeşil Bina ve Ulaşımın Önemi’ paneli ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından organize edilen ‘Bütün Boyutları ile Kanal İstanbul Paneli’ günün önemli söyleşilerinden olacak. ‘Mega Projelerin Kuzey Ormanlarına Etkisi’, ‘Karadeniz'in Vahşi Maden Projeleri’, ‘Permakültür Şehirde’ Cumartesi yapılacak söyleşiler arasında.

DENİZLER KONUŞULUYOR

Festivalin son günü olan Pazar günü Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yard.), Gökhan Karakaş (Milliyet Gazetesi Muhabiri), Serco Ekşiyan, Kenan Gedikli (Geleneksel Balıkçılık Derneği), Metin Karadağ (Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı), İlyas Torlak’ın (İstanbul Balık Üreticileri Koop. Başkanı) katılacağı ‘Geçmişten Geleceğe Denizlerimiz’ ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun katılacağı ‘Çevre Hakkı’ söyleşilerinin yanı sıra, ‘Sağlıklı Yaşam ve Beslenme’, ‘Hava Nasıl Buralarda?’, ‘İki Pedal Bir Kent’ gibi iklim, gıda, kent konulu söyleşiler yapılacak.

PİNHANİ'DEN KONSER

Festival alanında her gün müzik sesleri yükselecek. Gün boyu müzik ve piyano dinletilerinin düzenleneceği festivalde Sade Kaave, Çağdaş Müzik Topluluğu, Zeytin gibi müzik toplulukları sahne alacak. Sevilen müzik gurubu Pinhani Cumartesi akşamı konser verecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kadıköy Kent Konseyi, Kuzey Ormanları Savunması, Yeryüzü Derneği, ALİKEV Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu + Ordu Çevre Derneği, Kadıköy Kent Dayanışması, Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube gibi pek çok yaşam ve doğa savunucusunun yer aldığı festivalde hemen hemen her stantta atölye yapılacak. Tohum takası, bez torba yapımı, bisiklet sürüşü, ritm atölyesi, karikatür boyama etkinliği, peynir atölyesi gibi her yaştan katılımcı için atölyeler yapılacak. Festivalde atölye alanında ise zehirsiz temizlik maddeleri yapımından taş boyama atölyesine, kaktüs yetiştiriciliğinden saksıda bostan atölyesine ilginç atölyeler yapılacak. Yeşil Etkinlik alanında ise kitap okuma etkinliği, nefes terapisi, ekolojik okur yazarlık, doğa ve denge atölyesi, kukla gösterisi gibi etkinlikler yapılacak. Festival kapsamında Aris Deniz Kalay ve İris Naz Kalay'ın ‘İnadına Yaşamak’ ve SUFOT – Suadiye Fotoğraf Topluluğu'nun ‘Marmara'da Son Nefes’ Fotoğraf Sergisi alanda sergilenecek. Kadıköy Belediyesi Karitatür Evi de Marmara Denizi'nde kirliliğe dikkat çekmek için hazırladığı karikatürleri alanda sergileyecek.