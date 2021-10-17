Kadıköy en havalı 50 semt arasında

Ünlü seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtini belirledi. İstanbul’un gözde yerlerinden biri olan Kadıköy tiyatro moda, edebiyat, sanat, yemek, gece hayatıyla listedeki yerini aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM

İngiltere merkezli ünlü seyahat dergisi Time Out, “Dünyanın en havalı 50 semti” listesi yaptı. İki ayrı kategoride yapılan seçimde Kadıköy listeye 43. ve 45. sıradan girdi. Liste oluşturulurken, dergi editörlerinin görüşünün yanı sıra tüm dünyadan 15 bin kişinin katıldığı bir anketten de yararlanıldı. Tony Elliott tarafından kurulan dergi tiyatro, moda, edebiyat, sanat, yemek ve gece hayatı gibi konularda güncel bilgiler veriyor. Dünyada 60 farklı şehirde ve farklı dillerde basılıyor.

Dergide Kadıköy için “Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, semti gidilmesi gereken bir yer yaptı” denildi. En havalı semtlerin seçiminde yiyecek, içecek, gece hayatı ve kültür, çevre ile topluluk ruhu, dayanıklılık, sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alındı. “Hem yeşil alan hem de bisiklet yolunun olduğu sahil şeridi ve cadde kenarlarında oturma imkanı sunan çok sayıdaki şık kafeleri ile Kadıköy, şehrin en yaşanabilir semti olabilir. İstanbul'da sabahtan akşama kadar hiçbir semt, Kadıköy kadar heyecan verici ve tatmin edici değildir” denildi. Dergi okuyucularına Haydarpaşa'da meyhaneye gitmeyi, Kadife Sokak'ta DJ eşliğinde bir barda eğlenmeyi ve Moda'da sahil parkında piknik yapmayı önerdi.

Listede birinci kategoride ilk üç sırada İspanya'nın Başkenti Madrid'deki Embajadores semti, Güney Kore'nin Başkenti Seul'deki Euljiro semti ve Kolombiya'nın Başkenti Bogota'daki Nueva Villa de Aburra semti yer aldı. İkinci kategoride ise Norrebro (Kopenhag) Andersonville (Şikago) ve Jongno-ga (Seul) bulunuyor.

ALIŞVERİŞİN ADRESİ İSE…

Mega kent İstanbul'un en popüler caddelerinden Bağdat Caddesi de ilçe sınırları içinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın 4'üncü en iyi alışveriş bölgesi seçilen Bağdat Caddesi, özellikle lüks mağazaları, kafe ve restoranları ile ünlü. Ritmin hiç düşmediği Kadıköy semtinde ise araç trafiğine kapalı ‘Çarşı' da vatandaşların ilgi odağı oluyor. Barlar Sokağı da Kadıköy'ün gözdeleri arasında yer alıyor.

GECESİ- GÜZDÜZÜ AYRI GÜZEL SEMT HERKESİN UĞRAK YERİ

Eğlencenin ve hareketin hiç durmadığı, gündüzü- gecesi ayrı güzel olan Kadıköy, çarşısı, kafeleri, barları ve parklarıyla İstanbul'da 7'den 70'e herkesin uğrak yeri . Anadolu yakasında olan Kadıköy'e ulaşım da kolay. Uzun süre Üsküdar'a bağlı bir semt olan Kadıköy, 23 Mart 1930'da ilçe yapıldı. Bu tarihten sonra da nüfusu hızla arttı ve bugün yarım milyonu geçti. Gündüz nüfusu ise dışarıdan gelenlerle 600 bin kişiyi geçiyor. Tarihi M.Ö. 675'e dayanan Kadıköy'de, M.Ö. 1000 yıllarında “Harhadon” adıyla bir ticaret kolonisi oluşturuldu. İlk yerleşim yeri ise bugünkü Fikirtepe oldu. İlçede 20'den fazla sinema salonu bulunurken, Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Haldun Taner Sahnesi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Çağdaş Sahne de performans alanları arasında yer alıyor.