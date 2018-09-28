Kadıköy, şimdi de New York Times’ta

Seyahat dergisi Time Out’un, ‘En Havalı 50 Semt’ arasında gösterdiği Kadıköy ile ilgili New York Times’da da 'İstanbul'un Öbür Tarafı' başlığı ile övgü dolu bir yazı yayınladı. sozcu.com.tr'ye açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "İstanbul’un birçok noktasında kültürel alanlar kapatılırken, biz sanatı destekleyen mekanlar açıyoruz. Kadıköy'ün kendini diğer semtlerden koruyarak, bu kadar çok sevilmesinin sebebi bu da olabilir" dedi.

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İngiltere'nin Time Out dergisi, Almanya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Japonya'ya birbirinden renkli 50 semtin yer aldığı listede 43'üncü sırada yer verdiği Kadıköy, Lucas Peterson imzalı ‘İstanbul'un Öbür Tarafı' başlıklı övgü dolu yazıyla New York Times'da yer aldı.

‘İSTANBUL'UN ÖBÜR TARAFI'

Seyahat yazıları kaleme alan Lucas Peterson, ‘İstanbul'un Öbür Tarafı' başlıklı yazıyı Danielle Villasana'nın Kadıköy'ün farklı noktalarında çekilen fotoğrafları süslerken, Kadıköy için ‘minimum bütçe ile maksimum eğlence' ifadesini kullandı.



YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI İLE BAĞLANTILI

Biz de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na Kadıköy’ün neden Türkiye’deki tek adres olarak gösterildiğini konuştuk… Sanat, spor ve bu atmosferin getirdiği naiflik insanları Kadıköy'e çekiyor diyen Nuhoğlu, “Ancak koskoca bir şehirde Kadıköy kaçış noktası olarak görülmemeli. Kentin her tarafında kendimizi güvenli ve huzurlu hissetmeliyiz” dedi.

İnsanların burayı tercih etmesinden ve gelmelerinden çok mutlu olduklarını ifade eden Aykurt Nuhoğlu, şöyle dedi:

“Bir kentin tercih edilen bir yer olması oranın yerel yönetim anlayışı ile bağlantılı bir durum. Çünkü yerel yönetimlerin insanların kültür, sanat, spor ve benzeri alanlarda insanları desteklemesi ve bu tür alanları yaratması gerekiyor

“BİZ SANATI DESTEKLEYEN MEKANLAR AÇIYORUZ”

Tiyatro sanatçılarının örgütlü bir şekilde hareket etmeleri, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun kurulması ve bu platformun kurumsal bir anlayışla yerel yönetimle irtibata geçmesi Kadıköy'de tiyatronun güçlenmesinin sebeplerinden biri oldu. İstanbul'un birçok noktasında kültürel alanlar kapatılırken, biz sanatı destekleyen mekanlar açıyoruz. Kadıköy’ün kendini diğer semtlerden koruyarak, bu kadar çok sevilmesinin sebebi bu da olabilir.

“NAİFLİK İNSANLARI BURAYA ÇEKİYOR”

Plak Günleri, Haydarpaşa Kitap Günleri, Çevre Festivali gibi etkinlikler binlerce insanın bir araya geldiği, paylaştığı alanlar oldu. Düzenli olarak felsefe, şiir ve edebiyat üzerine toplantılar yapıyoruz. Sanat, spor ve bu atmosferin getirdiği naiflik insanları buraya çekiyor.”