Kadıköy’de Ekolojik Yaşam Merkezi açılıyor

Kadıköy Belediyesi projelerine bir yenisini daha ekledi. Ekolojik yaşama ilişkin farklı yaş gruplarının çeşitli eğitimler alabileceği, atölyelerin yapılacağı Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılıyor.

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Şehrin ortasında imece usulü yapılan samandan bir ev ve çocukların sebze ve meyveleri tanıyacakları kendi elleriyle ekim yapabilecekleri bir bahçe. Bütün bunlar Kadıköy'de oluyor. Kadıköy Belediyesi, Eğitim Mahallesi Hakkı Bey Sokak'ta bulunan alanı Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi'ne dönüştürdü.

Kadıköy Belediye Meclisi kararı ile plan değişikliği yapılarak bitişiğindeki parselle birleştirilen bin 520 metrekarelik yeşil alan, permakültür ilkeleri doğrultusunda planlanarak projelendirildi. Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi 5 Haziran Salı günü saat 14:00'de yapılacak açılışla hizmete giriyor.

KOMPOST EĞİTİM MERKEZİ VAR

Ekolojik Yaşam Merkezi'nde başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın katılabileceği eğitim ve atölyelerin olduğu bir Kompost Eğitim Merkezi de yer alıyor. Kompost Eğitim Merkezi binası ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl temmuz ayında Matthieu Pedergnana ve Ece Aslan Pedergnana'nın proje danışmanlığında 40 kişinin gönüllü çalışmasıyla yapılmış. 60 metrekare olan bina Solucanla Kompost eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış. Bu nedenle bina yapımında doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olması nedeniyle saman balyası tercih edilmiş ve doğal sıva kullanılmış.

Permakültür ilkeleri doğrultusunda tasarlanan Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi'nde kelebek bahçesi, koku bahçesi, tematik bitki alanları, biyolojik gölet ve kümes de yer alıyor. Parktaki çocuk oyun alanlarında da ahşap malzeme kullanılmış.

SÜREKLİ ATÖLYE DÜZENLENECEK

– Ekolojik Yaşam Merkezinde 3 aylık programlarla web sitesi üzerinden duyuruya açılan farklı yaş gruplarına yönelik sürekli eğitim ve atölyeler olacak.

– Hafta içi sabah 09:00-12:30 arası ilçe okullarındaki öğrencilere program dahilinde Muhteşem Dönüşüm Esencan ve Adımını Yeşil Atan Okullar eğitimleri verilecek.

– Hafta içi öğleden sonra ya da hafta sonu için yetişkin ve dışarıdan katılıma açık eğitim ve atölyeler planlanacak.

– Merkezde ekolojik yaşam ile ilgili farklı konularda eğitimler verilmesi, daha fazla eğitimci ve katılımcıya ulaşılması için 2017 Çevre Festivalinde yer alan Sivil Toplum Kuruluşları, inisiyatifler ve platformlardan destek alınacak.