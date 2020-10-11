Kadıköy’de gözyaşları içinde kayıp köpeğini arıyor

Kadıköy'de 5 gün önce sahilde gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeğini kaybeden genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini arıyor. Köpeğinin kaçırıldığını öne süren kadın, "Köpeğimi onlardan satın alabilirim" dedi.

Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması ‘Mavi’ adlı köpeği ile birlikte Moda Sahili’ne dolaşmaya geldi. Özer sandalyesinde oturduğu sırada diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, bir anda gözden kayboldu.

Panik içinde sahilde köpeğini aramaya başlayan genç kadın tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı. 5 gündür gözyaşları içinde sahilde köpeğini arayan Esma Özer, köpeğinin birileri tarafından kaçırıldığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Moda 1’e geldik, normalde hiç gelmeyiz. 1- 1,5 saat sonra Mavi gözümün önünden kayboldu. Bütün uğraşlarıma, çabalarıma rağmen bulamadım. Sabaha kadar tur attım bekledim, Moda 1’den 2’ye kadar herkesi ayağa kaldırdık.”

ÖZER: KENDİSİ GİTMEZ, KAÇIRDILAR

Köpeğinin gitmeyeceğini söyleyen Esma Özer, şunları söyledi:

“Mavi’yi aramaya gittik, geldik. Ne sandalyemiz ne cipsimiz ne kolamız kaldı. Hepsini alıp götürmüşler. Bu kadar vicdansızlık olmaz.”

Ama normal insanların burada olduğunu düşünmüyorum ben. Mavi gitmedi, Mavi’yi kaçırdılar. Birine parayla satacaklar. Ben çok iğrenç olacak ama onlara sesleniyorum, köpeğimi onlardan satın alabilirim. Bana getirip versinler onların diliyle ben neyse parası vereceğim. Benim yavrumu bana geri getirsinler.” (DHA)