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Kadıköy’de kaybolan Mavi, Pendik’te bulundu
Kadıköy’de kaybolan Mavi, Pendik’te bulundu
Kadıköy'de 5 gün önce sahilde gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeğini kaybeden genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini aradığını söylemişti. Mavi isimli köpek Pendik'te bulundu.
Yaşam 12 Ekim 2020 - 14:36

Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması ‘Mavi’ adlı köpeği ile birlikte Moda Sahili’ne dolaşmaya gelmiş, Özer sandalyede oturduğu sırada diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, bir anda gözden kaybolmuştu. Panik içinde sahilde köpeğini aramaya başlayan genç kadın tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı.

MAVİ’Yİ EVİNE GÖTÜRMÜŞ

5 gündür gözyaşları içinde sahilde köpeğini arayan Esma Özer’e müjdeli haber bugün nihayet geldi. Yayınlanan haberleri gören Pendik’te bulunan bir vatandaş, Özer’e sabah saatlerinde ulaştı. Büyük bir sevinçle verilen adrese giden genç kadın, köpeğine kavuştu.

Köpeği bulan kişinin Moda sahilinde gece saatlerinde dolaştığını ve sahipsiz köpeği alarak evine getirdiği ortaya çıktı. Esma Özer Mavi’ye kavuşmasının ardından bir teşekkür videosu yayınladı. (DHA)

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