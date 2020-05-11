Kadıköy’de kuaför, berber ve güzellik salonları kepenklerini açtı

Gereken hijyen şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla açılan işletmelerde, Kadıköy’de sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı. Müşterilerin kullanacağı koltuklar dezenfekte edildi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde yerleştirildi.

Bazı işletmeler girişlerine galoş, maske, eldiven ve el dezenfektanı yerleştirilirken, her giren müşterinin de ateşi ölçüldü ve çizelgelere yazıldı. İşletmelerin müşterilere ikramda bulunması yasak olduğu için bazı kuaför ve berberlerde tek kullanımlık su ve içeceklerin bulunduğu servis tezgahları hazırlandı. Müşterilerin beklemesi için olan oturma alanları da şerit çekilerek kapatıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren randevusu olan müşteriler kuaförlere, berberlere ve güzellik salonlarına gelmeye başladı.(DHA)