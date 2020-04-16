Kadıköy’de rakip şefler ‘yardım’ için aynı kazana kepçe sallıyor

Kadıköy Belediyesi'nin öncülüğünde buluşan ödüllü aşçılar yardım kampanyası için yemek yapıyorlar. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı anlamlı kampanyanın detaylarını anlattı…

Kadıköy Belediyesi'nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar için dağıttığı sıcak yemek kampanyasına Türkiye'nin usta aşçıları ve şefleri de destek verdi. ‘Sen Güvende Kal' sloganı altında bir araya gelen şef ve aşçılar, Kadıköy Belediyesine ait mutfaklarda, sağlıklı menüleri hazırlayacak, belediye ekipleri ise yemekleri adreslere teslim edecek.

Turgut Erat'a konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı proje hakkında bilgi verdi.

Başkan Odabaşı “Kadıköy Belediyesi olarak, 65 yaş üstü yurttaşlarımızın evden çıkmaları kısıtlandığı andan itibaren evlerine sıcak yemek servisi başlattık. Yaklaşık 20 gündür ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü Kadıköylülerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projeye 40 hane ile başladık, bugün bu sayı 800 haneye ulaştı. Yemekleri Kadıköy Belediyesi'nin 3 ayrı tesisinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak pişiriyoruz. Bugün şeflerimiz de bizimle dayanışma içerisindeler. Her gün farklı şefler yemeklerin pişirilmesinde bize katkı sağlayacaklar. Şeflerimiz ile birlikte yaptığımız yemekleri, Kadıköylülere ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımız 4445522 numaradan bizi arayarak talepte bulanabilirler” diye konuştu.