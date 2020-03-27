Kadıköy’de salgın nedeniyle işsiz kalanlara bedava ekmek veriyor

Hayata geçirdiği uygulamaya yoğun talep olduğunu söyleyen fırın işletmecisi Vedat Yılmaz, corona virüsü salgını devam ettiği sürece uygulamayı sürdüreceğini söyledi: “Bu zamanlarda birbirimize destek çıkmak amacıyla böyle bir şey yaptık.” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Mahallemizde böyle bir şey yapmak istedim. Özellikle muhtarımız bu konuya çok önem verdiği için. İhtiyaç şu anda bizim de başımıza gelebilirdi. Bu salgından dolayı çoğu insan işsiz kaldı. Bizim mahallemizde bir sürü kafe ve işletme var, hepsi kapandı. Orada çalışan arkadaşlarımız var onların hepsi işsiz kaldı. Kolay değil. Bu zamanlarda birbirimize destek çıkmak amacıyla böyle bir şey yaptık. Bir ay boyunca ücretsiz ekmek vermek istedik. Talep oluyor, günde üretimimizin onda biri ya da ikisi kadar talep var yani. Şu anda 30 gün sürecek. İnşallah devam etmez bu salgın olayı. Ederse de artık biz de devam ettirmeyi düşünüyoruz zaten.”

Bir mahalle sakini ise, “Fırınımız mahallemizin fırını. Çok güzel bir uygulama yapmış. Tebrik ediyorum onu. Herkesi de bu uygulamaya davet ediyorum.” Diye konuştu. DHA