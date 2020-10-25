Kadıköy’den Kırklareli’ne gönül köprüsü kurdular

Kadıköy Gönüllüleri başlattıkları projeyle, birçok köye kütüphane kurdu. Projenin yeni adresi Kırklareli oldu. Daha sonra kitap yardımı şehrin tüm köylerine ulaştı.

İstanbul Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri başlattıkları Köy Aydınlanma Projesi kapsamında Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde köy muhtarlarına binlerce kitap ulaştırdı. En son Kırklareli'nin köylerini kitaplarla buluşturan proje kapsamında köy halkıyla bir araya gelen gönüllülere, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç ve meclis üyeleri de destek verdi. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı 18 mahallenin 22 yıldır gönüllü evleri var. İlçedeki her mahallenin sorunları ve ihtiyaçları konusunda çalışan gönüllüler, Türkiye'nin birçok bölgesine de proje üretti. Köy Aydınlanma Projesi ile köylere kütüphane kuran gönüllülere ulaşan Kırklareli Armağan Köy muhtarı, 10 bin kitaplık bir köy kütüphane projesi için destek istedi. Temmuz ayında 5 bin kitap gönderilen Armağan Köy'nün ardından köy kütüphanesi Kırklareli'nin diğer köylerine de yayıldı.

KÖYLER KİTAPLARLA DOLDU

Aydın Karakoç ile meclis üyeleri Bayram Sezer, Hüseyin Taşkın ve Abdullah Mutluer'in, Volkan Ertan, Cem Toptaş'ın da destek verdiği köy kütüphanesi projesiyle 20 Eylül'de Babaeski Müsellim Köyü, 18 Ekim'de ise Vize Doğanca, Pınarhisar Tozaklı ve Kofçaz Terzidere Köyleri yeni kütüphanelerine ve toplam 4 bini aşkın kitaba kavuştu. Kırklareli'nde yaşayan emekli öğretmen Nihat Özge'nin (73) koordinatörlüğünde Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Koşuyolu, Acıbadem, Erenköy ve Moda Gönüllüleri ile sürdürülen proje köylere büyük katkı sağladı.

RAFLAR MUHTARLARDAN

Projeyle ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Koşuyolu Gönüllüleri Başkanı Mine Özkul şunları anlattı: Köy Aydınlanma Projesi kapsamında köy muhtarlarına “Kütüphane rafları sizden kitaplar bizden' dedik. Basen biz ulaştık bazen onlardan talep geldi. Kırklareli'nde de bir köye başlayınca diğer köylere de yayıldı. Yayınevlerinden destek alıyoruz ama kitapların büyük çoğunluğunu Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinden geliyor. En büyük gücümüz ise Kadıköy Blediye Başkanlığı. Gönüllü evleri doğrudan başkanlığa bağlı. Kütüphanede çocuklar için özel raflar, test kitapları, büyükler için de romanlar var.

SEVGİ BAĞI KURULDU

Köy halkının kendilerini büyük sevinçle karşıladıklarını söyleyen Mine Özkul kitapları teslim ederken köy kahvesinde oturup yöre halkıyla buluştuklarını anlattı. Birbirleriyle gönül bağı ve sevgi köprüleri kurduklarını da ifade etti.