Kadın başkandan hayır çarşısı

“Kendine hayran bırakan doğal güzelliklerinden, müze tadında evlerinden, ince kaya su kemerinden, cinci hanından, bulak mencilis mağarasından, arnavut kaldırımlı sokaklarından, buram buram tarih kokan, korumanın başkenti kültürün başkenti Safranbolu'ndan günaydın.” Bu sözler Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse'nin birkaç gün önce yaptığı bir sosyal paylaşım. Hemen hemen her gün içten paylaşımları ile vatandaşlara selam gönderen bir başkan Elif Köse. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün 67 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi iki yıl önceki seçimlerde tanıştı 51 yaşındaki mimar Elif Köse ile. Bir kız annesi Elif Hanım, 31 Mart seçimlerinde yüzde 42.4 oyla başkanlık koltuğunu AKP'li belediyeden 43.1 milyon liralık borçla devraldı. “Önce tasarruf'' diyerek 12 milyon lira borç ödedi. CHP'li Başkan Köse, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu:

KURUŞU KURUŞUNA HESAP

“Göreve geldikten sonra, hiçbir personeli işten çıkarmadık. Bunun yerine onları yeteneklerine ve becerilerine göre çalışabilecekleri birimlerde görevlendirdik. Personel eksikliğimizi de, liyakat sahibi kişiler arasından seçtik. Böylece kentimize daha verimli hizmet sunuyoruz. Belediyeyi devraldığımız 8 Nisan 2019 tarihinde borç 43 milyon 114 bin 90 lira 59 kuruştu. 30 Mart 2021 tarihinde güncel borç ise 31 milyon 513 bin 217 lira 9 kuruş. 2 yıllık mali tablomuzu tüm vatandaşlarımızla paylaştık. Mobilya, tarım, asfalt gibi alanlarda kendi üretimimizi yapıyoruz. Belediyemize ait birçok tesisi de kendimiz işletmeye başladık ve ek gelir sağlıyoruz.

HALKA EKONOMİK DESTEK

Biz de tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yaralarını sarmak için seferberiz. Sosyal yardımlaşma birimi kurduk, ihtiyaç sahibi ailelere ve işsiz kalan bireylere kumanya desteği sağladık. Virüse yakalanan vatandaşımıza sıcak yemek gönderiyoruz. Esnafımıza dezenfektan ve maske desteğinde bulunduk. “Askıda Fatura” uygulamasını hayata geçirerek ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedik. ‘Hayır Çarşısı' kurduk. Kıyafet, gıda ve eşya yardımı yapıyoruz. Market reyonu da ekledik. 40 çocuğumuza da tablet dağıttık. 'Derman' ekibi kurduk. Ekiplerimiz tüm kapıları çalarak vatandaşın istek, şikayet ve önerilerini alıp çözümünü sağlıyor.”

GİDİP GEZİLECEK EN İYİ YERLERDEN BİRİ

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en çekici turistik ilçelerinden biri olan Safranbolu ilçesi, 1994 yılından bu yana UNESCO'nun da kanatları altında. Safranbolu'da cami, han, hamam ya da türbe gibi eserlerin neredeyse tümü ilk günkü gibi korunuyor. Evlerin bölgeye has mimarisine, gelenek ve göreneklerin çeşitliliği de eklenince Safranbolu tam bir kültür hazinesi haline geliyor. Müzelerin, evlerin, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra, adını safrandan alan bu ilçe lezzet bakımından da son derece geniş bir yelpaze sunuyor. Yolu Safranbolu'ya düşen bir kişinin, geleneksel sunumlarla misafirlere ikram edilen lokumların tadına ve görüntüsüne hayran olmaması mümkün değil. Safranlı etler, pilavlar ve çorbalar da ziyafet sofralarını sarı renkle süslüyor. Şu salgın günleri atlatıldığında gidip gezilecek en iyi yerlerden biri Safranbolu.

TURİZM DURMA NOKTASINDA

Korumanın da başkenti olan Safranbolumuz'a her yıl binlerce yerli ve yabancı turist gelir. Fakat pandemi nedeniyle turizm de durma noktasında. Şimdi geleceğe dönük yatırım yapıyoruz. Tanıtım broşürlerimizi gönderiyoruz. İnsanların yoğun olduğu yerlerde tanıtım filmlerimizi yayınlıyoruz. Safranbolu 67 bin 245 nüfusa sahip bir kent. Bacasız sanayi turizm en önemli gelir kaynağımız. Vatandaşımız işsizlik ve ekonomik sıkıntılardan şikayetçi. Safranbolu, camileri, çarşısı, mahalleleri, sokakları, tarihi evleri ile geçmişin hikayelerini günümüze taşıyan özgün bir Anadolu kenti ve UNESCO Dünya Miras listesinde yer alıyor. Adaylık sürecinde, vatandaşımıza, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edip, ulaşılabilir bir başkan olma ve en önemlisi de her türlü israfı önleme sözü verdim. Bu sözlerimizi de tuttuk. Bu şehrin halkı samimiyet ve içtenlik istiyordu. Biz de onlara tüm samimiyetimizi yansıttık. El birliği, güç birliği, söz birliği ve gönül birliğiyle, Safranbolumuz'u halkımızla birlikte yönetiyoruz. Kadın yönetici olmanın bir avantajı veya dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Bunu sınıflandırmayı da doğru bulmuyorum. Zihinlerde toplumsal eşitlik anlayışı değişmediği sürece kadına yüklenen toplumsal bakış da değiştirilemez. Kadın yönetici olmanın toplum üzerinde en olumlu etkisi, kadınlara öncülük etmektir. Başarıya ulaşmak için toplum olarak mutlak cinsiyet eşitliğinin savunulduğu bir anlayışın hüküm sürmesi gerekiyor.