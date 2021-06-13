Kadın giyim kursunun tek erkek öğrencisi

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursları pandemide kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yeniden açıldı. Muratpaşa'nın mahallelerinde bulunan merkezlerde devam eden kursların öğrencilerinden biri de 55 yaşındaki Mithat Oksal.

Oksal, uluslararası akaryakıt sektöründe üst düzey görevlerde bulunduktan sonra emekliye ayrıldı ve 5 yıl önce Antalya'ya taşındı. İş hayatına dönmek istemeyen Oksal, kendine yeni hobiler edinmek için arayışa girdi. Geçmişte bir yumurta dahi kıramadığını söyleyen Oksal, önce aşçılık kursuna yazıldı.

Geçen yıl aşçı yardımcılığı kursunu tamamlayan Oksal, “Ev yemekleri, mezeler, pastalar, börekler yapıyorum. Baklava açıyorum” dedi. Oksal'daki yeteneğini fark eden eşi, “Sende, bilmediğimiz ne cevherler varmış. Bana elbise de dikersin” demesiyle Mithat Oksal, bu kez bambaşka bir alana yöneldi. Oksal, Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte açtığı Kadın Giyim ve Modelist Yardımcılığı kursuna başvurdu. Kurs öğretmenine telefonla ulaşıp erkek olarak kursa katılmak istediğini anlattı.

Kurs öğretmeni, Oksal'ın kumaşların, kalıpların, iğnelerin ve makasların dünyasına girmek istemesine önce şaşırdı ardından tamamı kadın olan sınıfa kaydı yapıldı. Oksal, “ Bir sürü elbiseler diktik. Bundan en çok mutlu olan da eşim oldu” diye konuştu.

Kendine takım elbise dikti

Arkadaşlarının doğum günlerinde hediye olarak elbiseler diktiğini anlatan Oksal, kendisi içinde takım elbise dikti. Öğretmeninin yardımıyla hayalindeki elbisenin kalıplarını çıkaran Oksal, teladan astara birçok yeni şey öğrendiğini söyledi. Önce kafasında takım elbiseyi tasarlayan, nasıl dikeceğini parçaları nasıl bir araya getireceğini hayal eden Oksal, “Kafamda hallettim ve dikmeye başladım” dedi.