Kadın hükümlülere hijyen desteği

Türkiye'de ilk kez Muğla'da uygulanan Mor Yaşam Projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına bugüne kadar bin 300 hijyen paketi desteğinde bulunuldu.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa uygulanan Mor Yaşam projesi ile Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan kadın hükümlüler ve çocuklarına bugüne kadar bin 300 paket hijyen paketi desteğinde bulundu.

Kadınlara yönelik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, 2016 yılında başlattığı ve Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘Mor Yaşam’ projesi ile cezaevlerinde yaşayan kadınlara ve çocuklara destek olmaya devam ediyor.

İçerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri ve tarak gibi bir çok hijyen ürünü bulunan paketler üçer aylık periyotlar halinde dağıtılıyor.

Ayrıca 2021 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın hükümlüler ve çocuklarına 300 adet hijyen paketi dağıtıldı.