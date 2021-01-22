Kadın kaymakam coronayı sıfırladı

Çorum'un Laçin İlçesi'nde dün itibariyle coronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı ilçe genelinde vakaların tamamen bitmesinin tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Vatandaşların kurallara uymalarının yanı sıra, Laçin'in 26 yaşındaki genç Kaymakamı Emine Karataş, her hafta köylere, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş yerlerine maske dağıtımı yaptı. Karataş ve sağlık ekipleri, vatandaşlarla toplantılar düzenleyerek covid-19 hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek alınabilecek tedbirler hakkında fikirler aldı. Denetimleri sıkı bir şekilde yapılmasını sağlayan Türkiye'nin en genç kadın Kaymakamı Emine Karataş, verilen mücadele sonucunda da coronavirüsü sıfırladı. Karataş, sosyal medya hesabından vatandaşlara teşekkür etti.

TİTİZLİKLE UYMAYA DEVAM

Etkili ve disiplinli çalışmalara ve kurallara titizlikle uyulması sonucu ilçe genelinde pozitif veya temaslı vakanın bulunmadığını duyurdu.

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim” diyerek kurallara aynı titizlikle uyulmasını talep etti.

İki yıl önce göreve geldi

Emine Karataş 1995'te Yozgat'ta dünyaya geldi. 2016 Yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Karataş, 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 107. Dönem Kaymakam Adayı oldu. 2019'da Aksaray'ın Eskil İlçesi'nde Kaymakamlığa vekaleten görevlendirildi. Daha sonra da Laçin'e kaymakam olarak atandı.