Kadın sağlık çalışanlarına güzel destek!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında en ağır yükü çeken sağlık çalışanları zor şartlar altında milyonlarca insanın hayatı için mücadele ederken onlara verilen moral destekleri de öne çıkıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın çağrısı sonrasında milyonlarca insan üç gün boyunca sağlık çalışanlarını alkışlamış ve onlara bir nebze moral vermeye çalışmıştı. Hemen herkes sağlık çalışanlarının ne zor şartlar altında çalıştığını kabul ederken bazı işletmeler de yaptıkları destek kampanyaları ile onlara moral vermeye çalışıyor.

Nebahat Tunçer de bu isimlerden biri… Salgınla mücadele eden kadın sağlık çalışanlarını güzellik salonuna davet eden Tunçer, salgın tehlikesi geride bırakıldıktan sonra onların kendilerini daha iyi hissetmeleri adına ücretsiz olarak microblading (kaş) ve kirpik laminasyonu hizmeti vereceğini açıkladı. Coronayla mücadele kapsamında fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söyleyen ve Usta Eğitmen sıfatı da taşıyan Nebahat Tunçer, Beylikdüzü’nde sağlık çalışanlarının hizmetinde olduğunu belirtti.