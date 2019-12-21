Kadın vekillerden ‘iyi hal’ tepkisi
CHP'li kadın milletvekilleri, kadın cinayetlerinde ‘'İyi hal indirimi'' yapılmaması ve bu konudaki yasa tekliflerinin TBMM'de hemen kanunlaştırılmasını istediler. Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Ülkemizde kadın hakları ve kadına şiddeti önleme konusunda geldiği nokta içler acısı boyuttadır” dedi.
Karabıyık, Türkiye'de son 10 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığını, sadece 2019 yılında, 407 kadının öldürüldüğünü belirten Karabıyık, kadın cinayetlerinde, faillerin yüzde 45'inin tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalandığını vurguladı.