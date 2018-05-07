Kadına yönelik şiddet durmuyor! Nisan ayında 30 kadın öldürüldü

Türkiye geride bıraktığımız nisan ayında kadına yönelik şiddet yine durmadı. 2018 yılının nisan ayında Türkiye'de 30 kadın öldürüldü, üç kadın yaşam mücadelesi veriyor.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan rapora göre Nisan ayında 30 kadın öldürüldü, üç kadın da yaşam mücadelesi veriyor. Nisan’da öldürülen 30 kadından 10'u kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü.

NİSAN’DAKİ KADIN CİNAYETLERİNDEN BAZILARI

Tekirdağ'da 26 yaşındaki Esen D., birlikte olduğu 31 yaşındaki Bekir Y. tarafından kiralık otomobildeki tartışmalarının ardından katledildi. Adana'da barda oturan 19 yaşındaki Dilek K., kimliği belirlenemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Aynı kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Dilek K. ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Tekirdağ'da evli olduğu erkeğe boşanma davası açan Hediye B., hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı bulunan aynı şahıs Eyüp B. tarafından delici aletle ağır yaralandı.

Kayseri'de Sibel İ., ayrıldığı erkek arkadaşı Fuat Duygulu tarafından kesici aletle ağır yaralandı. Sibel İ.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İstanbul'da D.H, boşanmak istediği için evli olduğu V.H. tarafından sokak ortasında ateşli silahla öldürüldü.

Nevşehir'de yüksek lisans öğrencisi Kübra Y. ayrılmak istediği için, birlikte olduğu öğretim görevlisi Sadettin Baştürk tarafından öldürüldü.

51 ÇOCUK DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Nisan'da çocuklara yönelik cinsel istismar da hız kesmedi. Rapora göre 51 çocuk cinsel istismara uğradı. Aydın'da iki kız kardeşin iki yıl boyunca öz babaları 45 yaşındaki İsmail E. tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı. Batman'da 3 çocuk dayı ve amcaları tarafından istismara uğradıkları ortaya çıktı, savcılık yayın yasağı getirdi. İstanbul Sarıyer'de 15 kız öğrenciye istismarda bulunan sınıf öğretmenleri S.K. tutuklandı.

Nisan'da 15 kadın cinsel saldırıya uğradı. Adana'da 27 yaşındaki D.B, evli olduğu kişinin kardeşi tarafından evinde cinsel saldırıya uğradı. Sanık tutuklandı. İstanbul'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi L.M, bindiği otobüste durakta inmek istediği halde otobüs şoförü tarafından alıkonuldu, cinsel tacize uğradı. Şoför yakalandı.

GRAFİKLERLE NİSAN AYINDA KATLEDİLEN KADINLARA DAİR BİLGİLER



