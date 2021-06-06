Kadına yönelik şiddet tolere edilemez

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı verilerini paylaştı.

Buna göre Mart ayında yapılan 632 acil yardım çağrısının 79'u İstanbul'dan geldi. Mega kenti sırasıyla Ankara (24 çağrı), Gaziantep (15 çağrı), İzmir (11 çağrı) ve Şanlıurfa (10 çağrı) izledi. Mart ayında ihbar edilen 211 vakanın 112'sini ev içi şiddet oluşturdu. Mart raporunda şiddet vakalarının 83'ünün eş şiddeti ihbarları oldu 15 Ekim 2007'den günümüze aile içi şiddet hattına gelen toplam çağrı sayısı 77 bin 871'e olurken, şiddet mağdurlarının yüzde 90.1'ini kadınlar oluşturdu.

Şiddete uğrayan çocukların oranı ise yüzde 4.2 oldu. İhbarların önemli bölümünün fiziksel ve psikolojik şiddet vakaları olduğunu söyleyen Canan Güllü “Kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğruyor. Eşler yüzde 55.5 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturuyor” dedi. Güllü, “Biz istismar yapanların tutuksuz yargılandığı, kadın cinayetlerinin göz göre göre geldiği ve kadına şiddet mağdurlarının kolluktan geri dönmesini tolere edemeyiz. Aile Bakanlığı İstanbul Sözleşmesi'nden imza çektiğimiz günlerde hala şiddeti tanımlamaya yönelik sunum yapıyor. Şiddet oranları için ‘Tolere edilebilir' diyor. Kadın yoksulluğu görmezden geliniyor. Sokaktaki çocuğun bile şiddet tanımını yapabildiği ve daha önce bunun gibi 2 komisyonun kurulduğu parlamentoda iktidarın kadın politikası siyaset çıkmazındadır” yorumu yaptı.

Aile İçi Şiddet Yardım hattı nasıl çalışıyor?

Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında 2003 yılında kurulan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, 2014'ten bu yana Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yönetiliyor. 0212 656 96 96-0549 656 96 96 numaralı telefonları arayan kişilere telefonun ucunda sosyal hizmetler ya da psikolog cevap veriyor. Şiddet mağduru kadınlar, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlar tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Vaka acil durumsa güvenlik kuvvetlerinin mağdura en erken şekilde ulaşması sağlanıyor.