Kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına böyle dikkat çekti

Antakya'da dönercilik yapan Mehmet Mansuroğlu, poşet ve ıslak mendillere kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına dikkat çekmek için öyle bir şey yaptı ki, dönerciye sosyal medyadan destek yağdı.

Antakyalı döner işletmecisi Mehmet Mansuroğlu, Türkiye'de son zamanlarda artan kadına karşı şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla Nisan ayında başlattığı kampanya büyük ilgi gördü.

Mansuroğlu, müşterilerine sunduğu dönerlerin içine konulduğu poşetlerin ve ıslak mendil paketlerinin üzerine “Kadına şiddete hayır”, “Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma” yazarak farkındalık oluşturdu.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK”

Amaçlarının çocuk istismarı ve kadına şiddet vakalarına dikkat çekmek olduğunu belirten Mansuroğlu şöyle konuştu:

* “Bizim kendimizin düşündüğü biz sosyal sorumluluk projesidir bu. İnsanlarda farkındalık yaratmak için böyle bir düşünce içerisine girdim. Son dönemde toplumun geldiği durum ortada.”

* “İnsan okuyunca durup bir düşünsün, bir farkındalık oluşsun istedik. Bu nedenle ülkemizin ve tüm dünyanın kanayan yarası haline gelen çocuk istismarı ve kadına şiddet vakalarında dikkat çekmek için poşetlerimize ve ıslak mendillerin üzerine “Kadına şiddete hayır ve çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma” yazdık. Umarım başlattığımız bu kampanya dikkat çeker.