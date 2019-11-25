Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne kadar 302 kadın öldürüldü

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle, Türkiye’nin çeşitli illerindeki caddeleri konuya dikkat çekmeyi amaçlayan billboardlarla donattı. Kadınların yaşadığı sorunları ve taleplerini içeren videolarla ünlülerin de desteklediği KA.DER 25 Kasım Kampanyası ‘Yaşasın Kadınlar’, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’, ’25 Kasım’ etiketleriyle hafta boyunca sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

Son yıllarda giderek tırmanan, kadın örgütlerinin çabalarıyla çetelesi tutulan kadına yönelik şiddet ve cinayetler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde çeşitli etkinliklerde ele alınacak.

KA.DER bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerindeki caddeleri konuya dikkat çekmeyi amaçlayan, “Dur demedikçe şiddet tırmanır”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Yaşasın Kadınlar” sloganlarını içeren görseller billboardlarda yerini aldı ve 30 Kasım tarihine kadar kamuoyunun ve sorunu çözmesi beklenen yöneticilerin dikkatine sunulacak.

10 KADINDAN 4'Ü HAYATI BOYUNCA ŞİDDET GÖRÜYOR

Bağımsız İletişim Ağı Bianet'in yıllardır tuttuğu kadına yönelik şiddet çetelesine göre erkekler, 1 Ocak 2019 – 20 Kasım 2019 tarihleri arasındaki 324 günde, 302 kadını öldürdü, 532 kadına şiddet uyguladı.

‘YAŞAMAK VE EŞİTLİK İSTİYORUZ'

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de kadınların yarısının bile kendi banka hesabına sahip olmadığını, her 100 kadından 6'sının okuma yazma bilmediğini ortaya koyarken, kadınların 1923'ten bu yana kazandığı hakların dahi geri alınmaya çalışıldığına dikkat çekerken, şunları söylüyor:

* “Kadınların işgücüne katılımı giderek düşüyor. Siyasette eşit temsilden çok uzağız. Şiddet verileri ortada. Buna rağmen yoksulluk nafakası hakkının geri alınması gündemde. Kadınları şiddetten koruyacak yöntemleri gösteren İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa da hedefte. Ayrıca 2. Yargı Paketi'nde çocuk istismarcılarına af, çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi gibi maddeler hala konuşuluyor.”

* “Biz bu tartışmaların bitmesini ve kadınlara yönelik şiddete son verecek uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Kadınlar yaşamalı. Fırsat eşitliğinden yararlanmalı, iyi eğitim almalı, meslek sahibi olmalı ve iş dünyasında yükselebilmeli, siyasette eşit koşullarda yarışabilmeli. Bunun için kadınların en temel insan hakkı olarak önce hayatta ve özgür olmaları gerekiyor. Yaşasın kadınlar.”