Kadınlar arasında yeni trend: Mastopeksi

Kadınlarda kilo alıp verme ya da yaşın ilerlemesi sonucu memelerde sarkma meydana gelebilir. Bu durum hemen hemen her kadını üzer. Estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Defne Erkara kadınlar arasında son yıllarda trend olan meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Tıp dilinde Mastopeksi olarak bilinen meme dikleştirme operasyonu, memelerdeki sarkmış deriyi çıkararak ve çevresindeki dokuyu sıkılaştırarak meme kontürünü yeniden şekillendirmek ve memeyi desteklemek için uygulanan bir operasyondur. Amerikan Plastik Cerrahları Derneği istatistiklerine göre tüm dünyadaki meme dikleştirme operasyonu 2000 yılından sonra %70 oranında artmıştır.

Kadınlarda gebelik, emzirme, sık kilo alıp vermeler, yaşlanma, aşırı büyük memelere sahip olma, kalıtımsal faktörler ve yer çekiminin de etkisiyle memelerde cilt esnekliği ve dokularda gevşeklik ortaya çıkar. Meme dikleştirme operasyonu ile birlikte ek olarak meme büyütme ve küçülme ameliyatları yapılmamışsa; meme boyutunda çok fazla değişiklik olmaz. Eğer dikleştirme ile birlikte büyüklükte de bir değişiklik arzu ediliyorsa ek olarak bu operasyonlar da yaptırılabilir.

Kimler meme dikleştirme estetiği yaptırabilir?

Memelerinde sarkma, şekil değişikliği ve hacim kaybı olan ve bundan rahatsızlık duyan her kadın bu ameliyatı değerlendirebilir. Memenin areola denilen koyu kısmı meme kıvrımının altındaysa sarkma var demektir. Bazı kadınlarda bu koyu kısmın boyutları fazla artmış ve orantısız bir görünüm oluşturuyor olabilir. Bazen sadece tek memede sarkma olabilir. Sarkıklık nedeniyle yuvarlak olması gereken meme şekli bozulmuş olabilir. Aşırı sarkmış ve büyük memeler boyun ve sırt ağrılarına neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu ve benzeri estetik ve fonksiyonel sebeplerle meme dikleştirme operasyonu yaptırmak isteyebilirsiniz. Meme dikleştirme ameliyatını eğer kendiniz gerçekten istiyorsanız yaptırın, üçüncü şahısları memnun etmek ya da ideal vücut ölçü ve şekline kavuşmak için yaptırmayın. Çünkü vücut sizin vücudunuz ve önemli olan sizin mutlu olmanız.

Meme dikleştirme ameliyatına hazırlık

Ameliyattan en az 2-3 hafta önce kanama riski oluşturan aspirin gibi ilaçlar ve bitkisel takviyeler doktor kontrolünde bırakılmalıdır. Eğer kullanılıyorsa yara iyileşmesinin gecikmesini sağlayan sigara da ameliyattan önce bırakılmalıdır.

Meme dikleştirme ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Deri bolluğunun miktarına göre farklı kesi şekilleri tercih edilir. Meme büyüklüğü kendine yeten kadınlara meme dikleştirme ameliyatı uygulanır. Hem sarkma hem küçülme varsa dikleştirme ile birlikte silikon protez kullanarak meme büyütme operasyonu uygulanır ve böylece büyüme de dikleşme de sağlanmış olur. Genellikle meme küçültme ameliyatına benzer şekilde yapılır. Meme küçültmede olduğu gibi uygun şekilde kesi yapıldıktan sonra cilt altındaki meme dokusu olması gereken pozisyona kaldırılır ve yeniden şekillendirilir. Meme başlarındaki koyu kısımlar çok genişlemişse kesilerek daraltılır. Fazla cilt çıkarılır. Kesi yerleri birbirine yaklaştırılıp dikilir. Gerekliyse, birlikte meme dokusu da çıkarılarak küçültme de yapılır.

İyileşme süreci

Ameliyat sonrası dikiş yerleri pansuman ve bandaj ile kapatılır. Şişkinliği en aza indirmek ve memeleri desteklemek için iyileşme süreci boyunca elastik bir bandaj veya destek sütyeni kullanmanız gerekmektedir. Deri altında toplanması muhtemel kan ve sıvıyı boşaltmak için geçici olarak dren adı verilen bir tüp cilt altına yerleştirilebilir.

Estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Defne Erkara