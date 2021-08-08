Kadınlar ata tohumları ile emeklerini kazanca çeviriyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda kadınlar, ata tohumları ile doğal üretim yaptıkları ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kadınların üreterek şehrin üç ayrı noktasında satışa sundukları pazardaki ürünlere Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyor.

KEMAL ATLAN

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Üreticilerden Emine Ünlüer, sattıkları ürünlerin çekirdeklerini atmamalarını belirterek, “Bir kavunun içinde bir tarla kavun yatıyor” ifadelerini kullanırken, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Halkımız, üretici kadınlarımızın emeğini benimsedi, sahiplendi” dedi.

Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini de sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Halk benimsedi, sahiplendi

Projenin Eskişehir halkı tarafından sahiplenildiğini söyleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Bu proje, Eskişehirlilerin kadınlara ve emeklerine karşı ne kadar hassas olduklarının somut bir göstergesi. Kadınlarımız üretim alanlarını genişletirken, bölgede sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temeli de sağlamlaştırmış oluyor” diye konuştu.