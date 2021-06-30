Kadınlar ayağa kalktı: Suyumuzu da, yaylamızı kurutturmayacağız!

Tarım alanları ve su kaynaklarının bulunduğu bölgede kömür madeni açılmasına karşı mücadele eden kadınlar Dereköy kent meydanında basın açıklaması yaptı. Bütün ülkede görülen kuraklığın tarım için en büyük bela olduğunu dile getiren kadınlar, “Su olmadan tarım olmaz, tarım olmadan geçim olmaz. Hem topraklarımızı elimizden alacak, hem de suyumuzu kurutacak, biz buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“KURAKLIK KAPIDA”

Kuraklığın ülke genelinde tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken kadınlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre, ‘2021 yılı mayıs ayı son 50 yılın en sıcak mayıs ayı oldu. Yağışlar da normaline göre yüzde 56, geçen yılın mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 66 azaldı. Haritalarda, Türkiye’nin büyük bir bölümü ‘olağanüstü kurak’, ‘çok şiddetli kurak’, ‘şiddetli kurak’ olarak gösterildi’. Bu bilgiler ışığında hala bizim su havzamız üzerinde kömür madeni açılmak isteniyor, buna izin vermeyeceğiz. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azlığı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Korkuteli'nde 54 bin dönüm alanda sulu tarım yapılıyor, meyvecilik yapılıyor, bu sular Korkuteli Barajı’ndan alınıyor, Dereköy Yaylası barajın su havzası içinde bulunuyor, meyve tarımı su isteyen bir tarım türü, biz susuz meyve yetiştiremeyiz, kayısı kiraz yetiştiremeyiz”

“HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ”

“Korkuteli Barajı’nın su havzasını koruyacağız” diyen kadınlar; “Kırma-paketleme-eleme tesisinin yapılacağı yaklaşık 40 hektar arazinin tamamı köylünün özel tapulu mülküdür. Biz buradaki arazilerimizi kiraya vermedik, yaylamız hala bizim ama şirket şimdiden işçiler getirerek, alanda bekletmeye başladı, şirket elemanları bize psikolojik baskı için alana getirildi. Bu durumdan çok rahatsızız, bu işlem durdurulsun. Biz psikolojik baskıya boyun eğmeyiz, açtığımız dava ile hakkımızı koruyacağız, işçiler yaylamızdan çekilsin. Ülkemizin her yerinde çevre mücadelesinde kadınlar artık üzerine düşeni yapmaktadır. Biz de burada üzerimize tapulu tarım topraklarımızı korumak için dava açtık, TBMM destek bekliyoruz” diye çağrıda bulundu.

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