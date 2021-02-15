Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığı grafiğe göre, kadınlar en çok yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Grafiğe göre 2020’de öldürülen 300 kadının 180’i birlikte olduğu/ önceden birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü

Geçen yıl da erkekler tarafından öldürülen kadınların yüzde 32’si evli olduğu erkek, yüzde 18’i birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Grafiğe göre tanıdığı bir erkek tarafından öldürülen kadınların oranı yüzde 13 olurken, tespit edilemeyenlerin oranı yüzde 8 oldu.

Grafikte baba, oğul, akraba ve kardeşleri tarafından öldürülen kadınların oranı dikkat çekti.

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