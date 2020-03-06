Kadınlar erkeklerden daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaklaşan 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle “İstatistiklerle kadın, 2019” raporunu açıklandı. Rapora göre geçtiğimiz yıl Türkiye nüfusun sadece yüzde 52’si mutluyken, bu oranın çoğunluğunu ise kadınlar oluşturdu. Ülkemizde kadın milletvekili sayısı ise 12 yılda yüzde 8 artış sağladı. Raporda ayrıca kadınların erkeklerden daha düşük ücret aldığını da belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi Türkiye'deki kadınlar ile ilgili istatistikleri açıkladı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2019 yılında kadın nüfusu 41 milyon 433 bin 861, erkek nüfus ise 287 bin 275 fazlalıkla 41 milyon 721 bin 136 oldu.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA MUTLU

TÜİK araştırmasına göre geçtiğimiz yıl nüfusun yarıya yakınının mutsuz olduğu ortaya çıktı. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52,4 oldu.

Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 57 iken erkeklerde bu oran 47,6 oldu. Evli bireylerin yüzde 55,6’sının, evli olmayan bireylerin ise yüzde 45,1’inin mutlu olduğu görüldü.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALIYOR

Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarına göre kadınlar yıllık ortalama brüt kazançta erkeklerden 4 bin lira daha az kazandı. Cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda ve tüm eğitim düzeylerinde erkek ücretinin lehine gerçekleşti.

Cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda yüzde 7,7 oldu. Bu fark, en fazla yüzde 28,8 ile meslek lisesi mezunu erkekler ve kadınlar arasında görülürken en az fark yüzde 14,3 ile lise mezunu erkekler ve kadınlar arasında oldu.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 12 YILDA YÜZDE 8 ARTTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2019 yılında 589 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 102, erkek milletvekili sayısının ise 487 olduğu belirlendi. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında 9,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 8 artarak 17,3 oldu.