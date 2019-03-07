Kadınlar hikayelerini anlatıyor

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü kadın, hikayelerini kadınlar için anlatacak. Venezia Mega Outlet'te yapılacak etkinlikte “Kendi Şarkını Söyle, Hayat Dengesi” sunumuyla oyuncu Esra Akkaya, “Seni Beklerken” kitabının yazarı Merve İpek Öztürk, “hassasanne” blogu ile tanınan Ece Kumkale, evlilik ve hayata dair yazılarıyla tanınan Saadet Algan ve“40 kilo nasıl gider” hesabı ile 9 ayda 40 kilo veren Ece Dündar Karancak kendi hikayelerini bütün kadınlar için anlatacak.

Etkinlik yarın, saat 15:30'da gerçekleşecek.