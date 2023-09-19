Kadınlar özel kıyafetleriyle kovanların başına geçti

Van'ın Gevaş ilçesinde kadınlar pembe kıyafetleriyle 2 bin 800 rakımlı yaylada kara kovan balının hasadına başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla kurulan Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 20 kadın, Gevaş Bal Üreticileri Birliğinin teşvikiyle arıcılığa yöneldi.

Yörenin verimli yaylalarında mesai yapan kadınlar, kendileri için özel hazırlanan pembe kıyafetleriyle farklılık yarattı.



Birçoğu anne ve babasından öğrendiği arıcılık mesleğini, aldıkları eğitim ve kurdukları kooperatif sayesinde daha da profesyonelleştiren kadınlar, yüksek rakımlı yaylalarda ürettikleri kara kovan balının ilk hasadını yaptı.

Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, arıcılığı çok sevdiğini, babasından öğrendiği mesleğini daha profesyonelce icra etmeye çalıştığını söyledi.

Güleç, kadın arıcılar olarak ballarda katkı maddesi kullanmadıklarını, kovanlarını, organik üretime uygun olması için söğüt ağacından yapıp etraflarını çamurla sıvadıklarını anlattı.

Kooperatif, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen ‘2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ kapsamında destek almaya hak kazanan proje kapsamında paketleme tesisini de yakın zamanda açmayı hedefliyor.

Arıcı kadınlardan Elanur Sümer de bu işe, aynı mesleği yapan anne ve babasının isteğiyle başladığını dile getirdi. Sümer, “Her yerde beyaz kıyafetli arıcıları sıklıkla görebiliyorsunuz. Kadınlar olarak ayrıcalıklı olmak istedik ve kıyafetlerimizi pembe renkte yapmayı tercih ettik. Gelecekte bu pembe kıyafetli arıcı sayımızı artırarak daha çok üretim yapmayı hedefledik. Her yerde artık bizi göreceksiniz” dedi.

Moda tasarım öğrencisi Nermin Oktu ise “Arıların kanat sesi çok güzel. Hele ki bal sezonunda ürünü görünce, emeğinin karşılığını alınca insan çok mutlu oluyor. Bu yıl çok verimli geçti. Hedefimiz, adımızı tarihe yazmak. Tüm kadınlarımızı kooperatifimize katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu. (AA)