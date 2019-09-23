Kadınlar, Seher Hudayari için sahaya çıktı: “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”

Küçükçekmece Belediyesi, kadınların stadyumda futbol maçı izlemesinin yasak olduğu İran'da mahkemenin hapis kararına tepki olarak kendisini ateşe veren Seher Hudayari anısına özel bir maç düzenledi. Maç öncesi konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Seher’e diyoruz ki, Seher, kadın erkek eşitliği söz konusunda senin başlattığın mücadeleyi aldık, kabul ettik bu mücadeleyi büyütmek dünyada ki bütün eşitliği sağlamak hepimizin sorumluluğu." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, İran’da yasak olduğu halde stadyuma girmeye çalıştığı için mahkûm edilen ve buna tepki olarak hayatına son veren kadın taraftar Seher Hudayari anısına özel bir maç düzenledi. Akdeniz Nurçelikspor ile Ozanlar Gücüspor kadın futbol takımlarının Kemal Aktaş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği maçın başlama vuruşunu CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yaptı. İki takım maç öncesi seremonisine ellerinde “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazılı pankartlarla çıktı. Hudayari ile birlikte cinayetlere kurban giden ve şiddet gören tüm kadınların anıldığı maça vatandaşların da ilgisi büyük oldu.

“BİR İSYAN DEĞİL MÜCADELE BAŞLATTI”

Bu anlamlı maçı izlemek için stadyuma gelenlere hitaben bir konuşma gerçekleştiren CHP'li Kaftancıoğlu, “İran'daki Seher kardeşimiz de kadınları özgürleştirmek, dünyayı özgürleştirmek için kendini feda etmeyi göze aldı. Bir isyan değil aslında bir mücadele başlattı. Bugün buradan hep birlikte Seher'in mücadelesini selamlıyoruz. Seher'e diyoruz ki; Seher, kadın erkek eşitliği söz konusunda senin başlattığın mücadeleyi aldık, kabul ettik bu mücadeleyi büyütmek dünyada ki bütün eşitliği sağlamak hepimizin sorumluluğu. Dünyanın neresinde olursa olsun dünyanın dertlerini gören farkındalık yaratan ve bu farkındalığı yaratmak için bu buluşmaları sağlayarak bizleri bir araya getiren sevgili belediye başkanımıza ve spor kurulumuza dünyadaki tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“NESLİCAN MÜCADELENİN DÜNYAYI NASIL GÜZELLEŞTİREBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın kansere karşı verdiği mücadeleyi hatırlatan Kaftancıoğlu, “Sevgili Neslican kardeşimiz bize sadece umut tohumları ekmedi. Neslican, mücadelenin insanları ve dünyayı nasıl güzelleştirebileceğini gösterdi. Bu dünyadaki sorunların üstesinden gelmenin birçok yolu var. Ama hiç değişmeyen, bundan sonrada değişmeyecek olan tek yol; hep birlikte mücadele etmek ve dünyanın her yerine umut tohumlarını ekerek eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, adaleti getirmek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran’da kadınların stadyumda maç seyretmelerine ilişkin yasak, 29 yaşındaki Seher Hudayari’nin hayatına son vermesine neden oldu. İran'ın İstiklal Kulübü’nün forma rengi nedeniyle “Mavi Kız” olarak anılan Hudayari, Mart ayında takımının Asya Şampiyonlar Ligi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nden El Ayn’la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran’daki Azadi Stadyumu’na kılık değiştirerek girmeye çalıştığı sırada gözaltına alınmıştı. İran basınında yer alan haberlerde Hudayari’nin Tahran’daki Devrim Mahkemesi'nde hapis cezasına çarptırılmasının ardından bina önünde kendini yaktığı ifade edilmişti.