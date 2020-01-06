Kadınlar tek bir ağızdan haykırdı: Çocuk istismarının affı olmaz

Kadınlar, Türkiye'nin pek çok ilinde sokağa çıktı ve 'çocuk istismarcısına evlilik affı'na yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına karşı tepkilerini sert bir şekilde gösterdi.

Türkiye’nin pek çok ilindeki kadın platformları bu yasa tasarısı iddiasını kınarken konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte il il yapılan açıklamalar ve tepkiler…

İZMİRLİ KADINLAR’DAN EVLİLİK AFFI’ İDDİALARINA TEPKİ

İzmir Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanan 50 kadın, çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerinde pankart ve döviz taşıyan kadınlar adına, basın açıklamasını Nuray Öztürk okudu. Çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddiasına tepki gösterdiklerini belirten Öztürk, “Getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Kadınlar olarak yine sokaktayız ve tekrar söylüyoruz; çocuk istismarının affı olmaz. Daha önce izin vermedik, yine izin vermeyiz” dedi. Basın açıklamasının ardından kadınlar, olaysız dağıldı. (DHA)

EDİRNE’DE KADINLAR ‘EVLİLİK AFFI’ İDDİASINI PROTESTO ETTİ

Edirne sivil toplum örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere ‘evlilik affı’ altında getirilmek istendiğini öne sürdükleri af çalışmalarına tepki gösterdi. Edirne’de çocuk ve kadın hakları dernekleriyle çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelerek, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere ‘evlilik affı’ adı altında getirilmek istenen af çalışmaları iddialarına tepki gösterdi. Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu’nun konuyla ilgili çeşitli illerde eş zamanlı olarak organize ettiği basın açıklamasına vatandaşlar da destek verdi. Topluluk adına açıklamayı okuyan Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, faillerin değil, çocukların mağduriyetlerine öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

‘FAİLLERİ DEĞİL ÇOCUKLARI KORUYUN’

Knuyla ilgili yapılacakları kadın ve çocuk örgütleri olarak yıllardır haykırdıklarını ifade eden Çavuş, “Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz.

Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin” diye konuştu. (DHA)

EĞİTİM-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Muğla’da sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, `evlilik affı´na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi. Açıklamayı yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, “Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin” dedi.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu temsilcileri bugün, `evlilik affı´na yönelik hazırlandığı kaydedilen tasarıyla ilgili görüş belirtmek için Eğitim- Sen Muğla Şube Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, “Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir” dedi. Bulut, “Çocukları korumakla yükümlü devletin, veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını, akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin” diye konuştu.

Milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya davet ettiklerini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evlenme ehliyeti olmayan kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda, 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18’e çıkartılması gerekmektedir. Bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde, yasalara dahil edilmesi gerekmektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ayrıca kamuoyunu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz.” (DHA)

‘ADIYAMAN İLK KADIN PLATFORMU’NDAN ‘ÇOCUK GELİNLER’ TEPKİSİ

Adıyaman İl Kadın Platformu tarafından çocuk istismarlarına ve çocuk gelinlere tepki göstererek açıklamalarda bulundu. Demokrasi Parkında Adıyaman İl Kadın Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, siyasi partilerin üyeleri, STKL temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

Çocukların cinsel istismarının affının olmayacağını vurgulayarak basın açıklamasını Adıyaman İl Kadın Platformu adına okuyan Av. Dilfuruz Kahraman, “Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere infaz indirimi adı altında af getirilmeye çalışılmasına ilişkin nafaka hakkı kadın platformu ve TCK 103 kadın platformu olarak görüşümüzdür. İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırladığıyla ilgili haberler bir süredir basına yansımaktadır. Son çıkan haberlere göre mevcut iktidar tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. İktidar 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanunu ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır” şeklinde konuştu.

GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN AFFIN İÇERİĞİNİ AÇIKLADI

Av. Dilfuruz, getirilmesi düşünülen affın içeriğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Nitekim, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiği zamanda kız çocuğunun yaşını bilmediğini savunan faili beraat ettirmiş ve Yargıtay da oy çokluğuyla bu kararı onamıştır. Geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam etmesi, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçelerle verilen bu karar, 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarının meşrulaştırılmasının alt yapısının sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin” (İHA)

ŞANLIURFA’DA KADINLAR ‘EVLİLİK AFFI’ İDDİASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Şanlıurfa Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki gösterdi. Kent merkezinde toplanan Şanlıurfa Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İl Kadın Platformu sözcüsü Eylem Salar, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını söyledi.



Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir düzenlemenin çocukları tekrardan istismara maruz kalması anlamını taşıdığını öne süren Eylem Salar, şunları söyledi:

“İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz.” (DHA)