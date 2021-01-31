Kadınlara metabolizmayı hızlandırma tüyoları

Metabolizma hızınıza yaş, cinsiyet, egzersiz alışkanlıkları, genetik ve beslenme etki eder. Kadınlar 25 yaşından sonra her 10 yılda bir yaklaşık olarak 2.5 kilo kas kaybeder. Bunun dışında hormon dengeleri de değişir, vücutta östrojen azalır ve göbek çevresi yağlanmaya başlar. “35 yaşında, 25 yaşına kıyasla yaklaşık olarak 100 kalori daha az yakarız. Sonuçta metabolizma yavaşlar ve kilo alma riski gittikçe artar. Yine de yağlanmadan kurtulmanın etkili yolları vardır” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, metabolizmayı yıllar öncesine döndürmenin yollarını şöyle anlattı:

Zayıflamaya çalışırken kaloriyi aşırı düşürmeyin

Kalori çok düştüğünde vücudunuz yaşamsal fonksiyonları (nefes alma, kalp atımı gibi…) yavaşlatarak yanıt verir. Yaşadığınız bitkinlik de bundandır. Önemli olan davranış değişikliğidir. Hayatınızın sonuna dek enerjisi 800 kalori civarı bir diyet ile beslenmeniz olası değildir.

Günlük kalorinin proteinden gelen yüzdesini artırın

Proteinden gelen kaloriyi artırmak metabolizma hızının 150-200 kalori artmasını sağlar. Bunun anlamı yüksek proteinli bir diyeti takip etmek değildir. Günlük toplam enerjinin yüzde 20 ila 35'inin proteinden gelmesi karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin önüne geçer. Böylece sürekli atıştırma isteği de yaşamazsınız.

Kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltı metabolizmanızla ilgili en önemli öğündür. Çalışmalara göre kahvaltı yapanlar yapmayanlara göre daha çok kilo kaybediyor. Güne 300-400 kalorilik katı besin içeren bir kahvaltıyla başlamanız gün içi iştahınızı yönetmenizi kolaylaştırır.

3 büyük ana yemek yerine 5–6 küçük öğün metabolizmayı daha sık çalıştırır. Bunun anlamı da daha çok kalori yakmanız demektir. Hepimizin yemek yedikten 2-3 saat sonrasında kan şekeri düşmeye başlar. Tükettiğiniz öğünün içeriğine göre bu zaman aralığı ve arkasından gelen öğünün miktarları değişkenlik gösterir. 5 saatten fazla aç kalmamanız metabolizmanızın daha çok çalışması için yeterlidir.

Baharatların gücü

Acı baharatlar kalori yakmanızı sağlar. Çünkü adrenalin gibi stres hormonlarının salınımını artırarak metabolizmayı hızlandırırlar.

Beslenmenize süt veya bitkisel sütü ekleyin

Günde 3–4 kez az yağlı süt, yoğurt, peynir tüketenlerin yüzde 70 daha fazla yağ yaktığını bilmenizde fayda var. Çünkü süt ve süt ürünlerindeki kalsiyum ve diğer bileşikler metabolizmayı hızlandırır. Günde 3 kez alınan süt ve süt ürünlerinin yağ yakmaya katkısı yüksektir.

Egzersize tempolu bölümler ekleyin

Kuşkusuz metabolizmanızı artırmanın en iyi yolu egzersiz yapmaktır. Yürüyüşlerin yanına ağırlık egzersizleri eklemek kas kitlesini koruyup arttırır. Kas dokusu yağ dokusuna kıyasla 9 kat daha fazla enerji harcar. Ayrıca egzersizlere aşırı tempolu bölümler eklemek daha iyi kalori yakımı sağlar.

Adet öncesi daha fazla yağ yakabilirsiniz

Regl dönemi öncesindeki 2 hafta boyunca yaptığınız egzersiz ile daha fazla kilo kaybedebilirsiniz. Yumurtlamadan sonraki iki hafta ve regl görmeden önceki iki güne kadarki dönemde yüzde 30 daha fazla yağ yakılabiliyor.

Düzenli uyuyun

Araştırmalar, uyku düzeni ve kalitesinin metabolizma, beden ağırlığı ve bel yağlanması üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Günde en az 7 saat uyuyun.

Strese dikkat!

Kronik olarak stres altındaysanız karın bölgesi yağlanmanız artar. Karın içindeki derin yağlanma kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırır.

İyi karbonhidratlar dosttur

Vücutta yüksek insülin salınımına neden olan yani yağlanmanızı artıran basit karbonhidratlardan (beyaz ekmek, pirinç vb.) kaçının. Onun yerine lif içeriği yüksek karbonhidratlara (sebze, meyve, kurubaklagiller, tam tahıllar vb.) diyetinizde yer verin. Karbonhidratsız diyet olmaz.