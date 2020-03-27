Kadınlara online kuaför hizmeti

Saça Umut Gümüş Kuaför'den yapılan açıklamada, “Covid-19 Pandemisi sebebi ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler neticesinde evde kalma ve kişisel hijyen uyarılarını dikkate alıyoruz.

Kuaförlük mesleğimizde ve ürün dağıtım kadrolarımızın fiziki koşullar nedeniyle hizmet veremediğimiz için; kadınların evlerde de kendileri için ihtiyaç haline gelen güzellik, saç bakımı ve saç boyama etkinliklerinde elimizi taşın altına koyarak, doğru, hijyenik ve kimyasal oranı en alt seviyelerde olan dünya markası A+ ürünlerimizle ve online danışmanlık vermek suretiyle sizlere yeni bir hizmeti başlatıyoruz. Sağlık, kozmetik ve hijyen konusunda endişelerinize mahal vermeden sizler için çalışmaya devam ediyor olacağız”denildi.