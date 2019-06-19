Kadınlara özgürlük yakışır diyerek motoru ile dünyanın çatısına çıkacak

İstanbul Gedik Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Asil Özbay, dünyanın çatısı olarak bilinen Katmandu’ya tek başına motosikleti ile çıkacak. Özbay, kadınların istedikleri zaman neleri başaracağını göstermek için, her yıl dünyanın zorlu coğrafyalarına motorunu sürüyor. Bu yılki rotası ise Güney Asya.

Sibel GÜLERSÖYLER

Asil Özbay, 'Kadınlara Özgürlük Yakışır' mottosu ile bugüne dek Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Rusya, Moğolistan ve Gobi Çölü'nde motoru ile tek başına seyahat etti. Dünyanın en zorlu yollarından biri olan Fas'taki Tizi n'Tickha dağ geçidini tek başına geçen Özbay, bu yıl da yine zorlu bir rota olan Katmandu'ya motosikleti ile çıkmayı hedefliyor. İran, Pakistan, Hindistan ve Nepal'e de gidecek olan Özbay, Ağustos ayı sonunda yurda dönecek.



“MOTOSİKLET BENİM İÇİN ÖZGÜRLEŞME ARACI”

İki tekerlek üzerinde seyahat etmenin sınırları aşmak anlamına geldiğini belirten Özbay, “Motosiklet benim için bir özgürleşme aracı. Bugün gece tek başıma sokakta yürüyemezken, motorum ile gecenin içinden geçebiliyorum” diyor. 17 yıldır motosiklet kullanan fakat son 5 yıldır kıtalar arası yolculuk yapma kararı aldığını anlatan Özbay, “Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda satranç dersi verdiğim dönem aynı zamanda kendimi de, özgürlüğümü de, hareket edebilmenin değerini de sorgulamaya başladığım dönem oldu. Orada yola çıkmaya karar verdim ve sloganım ‘Kadına Özgürlük Yakışır' mottosu da işte bu şekilde ortaya çıktı” dedi.



Zorlu coğrafyalara sürmesine rağmen annesinin hala korktuğunu belirten Özbay, “Bir şeyi tutku ile yaptığınız zaman insanlar hayallerinizin gerçekleştirmeniz için size saygı duyuyor. Pek çok kadına da ilham veriyor bu yolculuklarım. Dünyanın her tarafından çok güzel dönüşler alıyorum. Bu yolculuk artık benim içsel yolculuğum sınırlarını çoktan aştı” diyor.

“TEK BAŞINA NASIL GEÇECEKSİN DİYE SORDULAR”

Yolculuk öncesinde görüştüğümüz Özbay, Pakistan vizesi alırken zorluk yaşadığını belirterek, “Kadın olmak dünyanın her coğrafyasında inanın zor. Pakistan vizesi almak isteyen erkeklere bir günde vize verilirken, bana kalacağım otellerden tek başına nasıl geçeceksin sorusuna kadar her şeyi sordular. İşte bu yüzden kadınlara sınırlarını öğretmelerine izin vermememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“KIZ ÇOCUKLARI NE KADAR CESUR OLDUKLARINI HATIRLAMALI”

Yurda döndükten sonra okullara söyleşilere giden Özbay, en çok kız çocuklarından ilgi gördüğünü anlatarak, en büyük hayalinin Türkiye'deki tüm ilkokullara gidebilmek olduğunu söyledi. Özbay, “Türkiye'ye döndüğümde özellikle kız çocuklarının ve genç kadınların kendi güçlerinin farkında olmasını ve onlara isterlerse her şeyi başarabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Çocukken her kız çocuğu cesurdur. Büyüdükçe toplum tarafından sınırları çizilmeye ve neleri başarabileceklerinden çok neleri yapmaması gerektiğini öğrenerek büyüyorlar. Onlara aslında ne kadar cesur olduklarını hatırlatmak istiyorum” dedi.